179 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

02 Kasım 2019

Selenay YAĞCI

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre ay boyunca 179 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 5.9 milyar TL oldu. 7 bin 213 firma Ekim ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti. Miktar bazında ihracatta ise Ekim'de yüzde 23.3 artışla 15 milyon tona, yılın ilk 10 ayında yüzde 19.1 artışla 122.8 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, Ekim ayında euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 302.4 milyon dolar olurken, yılın ilk 10 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4.2 milyar dolar oldu.



Giresun ihracatını 3 katına çıkardı



İllerin ihracatına bakıldığında, Ekim ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6.19 milyar dolarla İstanbul, 1.43 milyar dolarla Bursa ve 1.34 milyar dolarla Kocaeli oldu.



En dikkat çekici artışlar ise, ihracatını 3 kata çıkararak 39 milyon dolara ulaşan Giresun, yüzde 83 artışla 30 milyon dolara ulaşan Düzce ve yüzde 63 artışla 50 milyon dolar ihracat yapan Afyon’da yaşandı.



Giresun ve Düzce’de ihracat artışında fındık sektörü etkili olurken, Afyon’da hububattaki artış başarıyı getirdi.

Ekim ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Gülle: İhracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz