2 milyar Euro'luk alkollü içecek sattılar, zirvede viski var

İrlanda'da alkollü içecek sektörü 2025 yılında küresel ekonomik baskılara rağmen ihracatını artırmayı başardı. Sektörü temsil eden Drinks Ireland, ihracatın yüzde 2 artışla 2 milyar Euro'ya yükseldiğini açıkladı. Değerlendirme, Bord Bia tarafından yayımlanan 2025-26 İhracat Performansı ve Beklentiler Raporu'na dayandırıldı.

Rapora göre ABD’ye yapılan ihracat, pazar koşulları ve tarife baskıları nedeniyle hafif gerileyerek 920 milyon Euro'ya indi. Buna karşın Kanada’ya ihracat yaklaşık yüzde 25 artış kaydetti. ABD dolarındaki yüzde 12’lik değer kaybı ve enflasyonist baskılar da sektörü zorlayan unsurlar arasında yer aldı.

Hindistan başı çekti

İrlanda içecekleri Afrika’da neredeyse yüzde 60’lık artışla 100 milyon Euro'ya ulaştı. Asya pazarında ise yüzde 17’lik yükselişle ihracat 85 milyon Euro oldu. Bu artışta Hindistan’ın 40 milyon Euro'luk payla başı çektiği belirtildi.

Avrupa Birliği genelinde ihracat dengeli seyretti. Almanya yılın ikinci yarısında toparlanma gösterirken, Fransa istikrarını korudu. Belçika, İtalya ve İspanya ise güçlü büyüme performanslarıyla öne çıktı.

Son beş yılda yüzde 9’luk değer artışı

Bord Bia verilerine göre İrlanda viskisi, yüzde 45 pay ve yaklaşık 930 milyon Euro'luk değerle içecek ihracatının en büyük kalemi olmaya devam etti. Yıllık bazda yüzde 5’lik bir düşüş yaşansa da, premium ve üzeri segmentte son beş yılda yüzde 9’luk değer artışı kaydedildi.

Kremalı likörler ihracatı yüzde 10 artarak 430 milyon Euro'ya yükseldi ve toplam büyümeye önemli katkı sağladı. İrlanda birası ihracatı ise yüzde 7 artışla 350 milyon Euro'ya ulaştı. Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 14 gerilerken, AB pazarları yüzde 21, ABD ise yüzde 14 büyüme gösterdi.