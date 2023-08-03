"2022'de Mısır'a ihracatımız 4.5 milyar dolar oldu"

Aydın, iş dünyası adına 10 yıl sonra gerçekleşen bu buluşmadan her iki kanat olarak oldukça memnun ayrıldıklarını, kendi para birimleri üzerinden ticaretin çok önemli olduğunu ve hızlı bir şekilde oturum vizelerine ulaşması gerektiğini aktardıklarını ifade etti. 2022'de Mısır'a ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artışla 4.5 milyar dolar olduğunu belirten Aydın, “2022 yılında Mısır ile ticaret, Türkiye lehine 2 milyar dolar fazla vermiştir.

Demir ve çelik makinalar, mekanik cihazlar ve aletler mineral yakıtlar, yağlar demir veya çelikten eşya motorlu kara taşıtları plastikler ve mamulleri İnorganik kimyasallar mücevherci eşyası başlıca ihraç ettiğimiz ürünler. Geçen yıl 10 milyar dolara yaklaşan ticari büyüklüğümüzün 20 milyar dolarlık ticari büyüklüğe erişebileceği potansiyelini öngördük. Buluşma çok verimli geçti" diye konuştu.