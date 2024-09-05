2024'ün ilk 8 ayında Doğu Karadeniz somon ihracat hacmi 114,42 milyon dolar

Kalyoncu, ihracatın 16 bin 445 ton karşılığı 104 milyon 396 bin 125 dolar kazanç elde edilen geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 22, değerde yüzde 10 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizden yılın ocak-ağustos döneminde yapılan Türk somonu ihracatında 79 milyon 330 bin 220 dolarlık pay ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'nu 13 milyon 920 bin 9 dolarla Beyaz Rusya, 10 milyon 27 bin 709 dolarla Vietnam takip etti."

Türk somonu ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Kalyoncu, "Ukrayna, Litvanya, Filipinler, Mısır, İspanya, Kenya ve Danimarka'ya da bu dönem dış satım yapıldı. Her geçen gün ihracat potansiyelimizin artması da bizler için sevindirici" dedi. Kalyoncu, bölge ihracatının 66 milyon 843 bin 300 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayarak, kentten Rusya Federasyonu başta olmak üzere 15 ülkeye 11 bin 742 tonluk Türk somonu satıldığını kaydetti.