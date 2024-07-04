2024'ün ilk yarısında 680 milyon dolarlık un ihraç edildi
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği'nin (IAOM) açıklamasına göre, Türkiye'nin un ihracatı ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1 milyon 800 bin ton düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracattan 680 milyon dolar gelir elde edilirken, en çok ihracat Irak, Cibuti ve Suriye ile yapıldı.
IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2024'e de iyi bir giriş yaptık. İlk aylarda ihracattaki yükselişimiz yılın yarısına da yansıdı. Yılı 4 milyon ton un ihracatına karşılık yaklaşık 1 milyar 500 milyon dolar gelirle kapatmayı hedefliyoruz" dedi.
İhracat pazarları göz önüne alındığında geçen yılın aynı dönemine göre Sudan'a ihracatın yüzde 355, Cibuti'ye yüzde 323, Mısır'a yüzde 291 ve Endonezya'ya da yüzde 105 arttığını aktaran Ulusoy, Türkiye'nin geçen yıl buğday üretiminde son 7 yılın rekorunu kırıp 22 milyon ton üretim elde ettiğini, bu sezon da 21 milyon ton buğday üretiminin gerçekleşeceğini ifade etti.