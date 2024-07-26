2024'ün yarıyıl turunçgil ihracat getirisi: 504,4 milyon dolar

Turunçgillerden yılın ilk yarısında en çok ihraç edilen ürün, 234 milyon 579 bin dolarla mandalina oldu. Mandalinayı 155 milyon 17 bin dolarla limon, 71 milyon 971 bin dolarla portakal ve 42 milyon 674 bin dolarla greyfurt takip etti.

İhracatta ilk üç: Rusya, Irak ve Ukrayna

Türkiye'nin bu dönemde en çok turunçgil gönderdiği ülkeler, 151 milyon 100 bin dolarla Rusya, 100 milyon 229 bin dolarla Irak, 48 milyon 753 bin dolarla Ukrayna oldu. Bu dönemde Mersin 222 milyon 926 bin dolarlık, Hatay 99 milyon 629 bin dolarlık ve Adana 61 milyon 957 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Zirai karantina anlaşması dolan ülkelerle görüşmeler hızlandırıldı

Geçen sezon küresel ölçekte yaşanan sıkıntıyla ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kaçmaz, "Önümüzdeki sezon herhangi bir engelle karşılaşmamamız için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Umudumuz iyi bir sezon geçirmek. Bununla ilgili çalışmaları başlatmıştık. Zirai karantina anlaşması dolan ülkelerle görüşmelerimizi hızlandırıyoruz. Yeni pazarlara ulaşmayı ve ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmalarımız sona erdiği zaman daha yüksek turunçgil ihracat rakamlarına ulaşmayı bekliyoruz" dedi.