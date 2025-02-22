2025 Ocak ayında Türkiye-Afrika ihracat hacmi: 1,5 milyar dolar

Türkiye'nin ihracatı 2025 ocak ayında Afrika ülkelerine yüzde 7,1, Kuzey Afrika ülkelerine ise yüzde 12,7 artış kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinde göre Kuzey Afrika ülkeleri arasında en fazla ihracat, 256,3 milyon dolarla Mısır'a gerçekleşti. Mısır'ı 253,2 milyon dolarla Fas, 225,3 milyon dolarla Libya, 186,5 milyon dolarla Cezayir, 85,4 milyon dolarla Tunus ve 28 milyon dolarla Sudan izledi.

Değer bazında ihracat artışında lider: Libya

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 61,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında Libya'yı 22 milyon dolarla Sudan, 19,9 milyon dolarla Mısır, 18,2 milyon dolarla Tunus, 10,4 milyon dolarla Fas takip etti.

Sektörel olarak bakıldığında Kuzey Afrika ülkelerine en fazla ihracatı 178,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi. Bölgeye bu sektörün ardından çelik sektöründe 129,2 milyon, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinde 108,6 milyon, tekstil ve hammaddelerinde 104,8 milyon, otomotiv endüstrisinde 72,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Dönüştürülebilir ihracat modeli

Afrika'nın küçük ve orta ölçekli şirketler için fırsat sunduğunu kaydeden ve ihracata yönelik değerlendirmede bulunan World Cooperation Industries (WCI) Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, "500 milyar dolar, 1 trilyon dolar gibi Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesine sokabilecek rakamlara ulaşmak için bu dönüştürülebilir ihracat modelini getirmemiz lazım. Kuzey Afrika, bunun için iyi bir örnektir. Oraya yaptığımız ihracat eğer makine ve ekipmanları sektöründeyse oraya bazı yatırımcıları gönderdiğimiz zaman bu dönüşüm size kar transferi olarak geri gelir. Türkiye'de de savunma sanayisiyle, insansız hava aracıyla dünyayla rekabet edilebilecek diğer projelerin finansmanıyla uğraşılır." değerlendirmesinde bulundu.