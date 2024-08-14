2030’a kadar 200 bin kişilik ihracat ordusu kurulacak
Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Akademisinin ihracatçı sayısındaki artışa katkı vereceğini belirterek, “Bugün itibarıyla ihracatçı sayımız 140 bine ulaştı. Hedefimiz 2030’a kadar 200 bin kişilik bir ihracat ordusu kurmaktır. İhracat Akademisi Projesi de buna çok büyük katkı sağlayacaktır” dedi.
Nagihan KALSIN
Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, ihracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmalarına ilişkin işbirliği protokolünün imza töreni düzenlendi.
Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Akademisi’nin stratejik bir adım olduğunu belirterek, “Burada bakanlık uzmanları, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve öğretim üyelerinin oluşturacağı kadroyla donanımlı ihracatçıların yetiştirilmesini amaçlıyoruz” dedi. Bolat, Türkiye ekonomisinin 2003-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüyerek, küresel anlamda güçlü performans sergilediğini dile getirerek Türkiye’de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat birbiriyle uyum içinde bulunduğu bir ülke olduğunu vurguladı.
“Geniş kitleye hitap edecek”
İhracat Akademisi›nde, dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak anlatılacağını ve katılımcıların eğitim sonunda tüm dış ticaret süreçlerini öğreneceğini söyleyen Bolat, 2002’de 32 bin olan ihracatçı sayımız, şu anda 140 bine ulaştı. İhracat Akademisi ile güçlü bir ihracat ordusu kurmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 2030’da kadar 200 bin kişilik bir ihracat ordusu kurmaktır” dedi.
Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat Akademisi’ni; eğitim programlarını kendisini geliştirmek isteyen dış ticaret uzmanlarından öğrencilere, firmasını uluslararası pazarlara taşımak isteyen girişimcilerden dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellere kadar geniş bir kitleye hitap eden modüler bir anlayışla dizayn ediyoruz.
İhracat Akademisi’nin; uluslararası pazarları analiz etmekten müşteri bulmaya, lojistikten gümrükleme işlemlerine, finansmandan markalaşmaya kadar ihracatın her aşamasına ilişkin edindikleri bilgi ve deneyimlerle firmalarına güç katacak mezunlar vermesini temenni ediyoruz. Bununla birlikte, İhracat Akademisi mezunlarına özel sektörde staj imkanının kolaylaştırılması noktasında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.”
“Yazılım ihracatı 10 milyar dolara çıkacak”
İhracat Akademisi ile tüm bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini akademik ve kurumsal çatı altında toplamayı amaçladıklarını belirten Bolat, “Üniversiteler ile iş dünyası arasındaki işbirliği, modern ekonomik gelişimlerin temel taşlarından birisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent, ODTÜ Teknokent gibi projelerimiz, Türkiye’mizin ihracat hamlesinde katma değeri ve teknoloji payı yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamıştır. Geçen yıl 3,5 milyar dolar yazılım ihracatı yaptık. Hedefimiz bunu 2028’e kadar 10 milyar dolara çıkarmak” diye konuştu.
Bakanlık olarak ihracatçının doğru ve güncel bilgiye ulaşması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bolat, bu kapsamda e-Kolay İhracat Platformunun hayata geçirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.
Özvar: Başarılı olmanın yolu iyi eğitimden geçiyor
YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel ticaret arenasında rekabetin her geçen gün arttığını belirtti. Özvar, rekabette başarılı olabilmenin yolunun; iyi eğitim, alanında uzman, yenilikçi düşünebilen, çevresine duyarlı, üretken ve küresel trendleri takip edebilen yeni nesillere sahip olmaktan geçtiğini dile getirdi.
İhracat Akademisi›nin kurulmasının, imza altına alınan protokolün en somut çıktılarından biri olacağını savunan Özvar, “Akademi, üniversiteler ile sektörün iş birliği içinde çalıştığı, gençlerimizin ve mezunlarımızın ihracat alanında uzmanlaşmasını sağlayacak eğitim programları sunacaktır. Bu programlar, yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp, pratik uygulamalarla da desteklenecektir. Böylelikle öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra iş dünyasına hızlı bir şekilde adapte olma fırsatına sahip olacaklardır” şeklinde konuştu.