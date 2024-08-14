 2030’a kadar 200 bin kişilik ihracat ordusu kurulacak

Nagihan KALSIN

Ticaret Bakanlığı ile Yükse­köğretim Kurulu (YÖK) arasında, ihracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüle­ceği İhracat Akademisi çalışma­larına ilişkin işbirliği protokolü­nün imza töreni düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İh­racat Akademisi’nin stratejik bir adım olduğunu belirterek, “Bu­rada bakanlık uzmanları, sektö­rün alanında isim yapmış tem­silcileri ve öğretim üyelerinin oluşturacağı kadroyla donanım­lı ihracatçıların yetiştirilmesini amaçlıyoruz” dedi. Bolat, Türki­ye ekonomisinin 2003-2023 dö­neminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüyerek, küresel anlamda güçlü performans sergilediğini dile getirerek Türkiye’de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat birbi­riyle uyum içinde bulunduğu bir ülke olduğunu vurguladı.

“Geniş kitleye hitap edecek”

İhracat Akademisi›nde, dış ti­caretin tüm süreçlerinin uygula­malı olarak anlatılacağını ve ka­tılımcıların eğitim sonunda tüm dış ticaret süreçlerini öğrenece­ğini söyleyen Bolat, 2002’de 32 bin olan ihracatçı sayımız, şu an­da 140 bine ulaştı. İhracat Akade­misi ile güçlü bir ihracat ordusu kurmaya devam edeceğiz. Hedefi­miz 2030’da kadar 200 bin kişilik bir ihracat ordusu kurmaktır” de­di.

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat Akademisi’ni; eğitim programlarını kendisini geliştir­mek isteyen dış ticaret uzman­larından öğrencilere, firmasını uluslararası pazarlara taşımak isteyen girişimcilerden dış tica­ret alanında kariyer yapmak iste­yen profesyonellere kadar geniş bir kitleye hitap eden modüler bir anlayışla dizayn ediyoruz.

İhracat Akademisi’nin; uluslararası pa­zarları analiz etmekten müşteri bulmaya, lojistikten gümrükleme işlemlerine, finansmandan mar­kalaşmaya kadar ihracatın her aşamasına ilişkin edindikleri bilgi ve deneyimlerle firmalarına güç katacak mezunlar vermesini te­menni ediyoruz. Bununla birlikte, İhracat Akademisi mezunlarına özel sektörde staj imkanının ko­laylaştırılması noktasında çalış­malarımızı da sürdürüyoruz.”

“Yazılım ihracatı 10 milyar dolara çıkacak”

İhracat Akademisi ile tüm bilgi­lendirme ve eğitim faaliyetlerini akademik ve kurumsal çatı altın­da toplamayı amaçladıklarını be­lirten Bolat, “Üniversiteler ile iş dünyası arasındaki işbirliği, mo­dern ekonomik gelişimlerin te­mel taşlarından birisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Tekno­kent, ODTÜ Teknokent gibi pro­jelerimiz, Türkiye’mizin ihracat hamlesinde katma değeri ve tek­noloji payı yüksek ürünlerin üre­tilmesini sağlamıştır. Geçen yıl 3,5 milyar dolar yazılım ihraca­tı yaptık. Hedefimiz bunu 2028’e kadar 10 milyar dolara çıkarmak” diye konuştu.

Bakanlık olarak ihracatçının doğru ve güncel bilgiye ulaşması için çaba sarf ettiklerini vurgula­yan Bolat, bu kapsamda e-Kolay İhracat Platformunun hayata ge­çirilmesi için çalışmaları sürdür­düklerini dile getirdi.

Özvar: Başarılı olmanın yolu iyi eğitimden geçiyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel ticaret arenasında rekabetin her geçen gün arttığını belirtti. Özvar, rekabette başarılı olabilmenin yolunun; iyi eğitim, alanında uzman, yenilikçi düşünebilen, çevresine duyarlı, üretken ve küresel trendleri takip edebilen yeni nesillere sahip olmaktan geçtiğini dile getirdi.

İhracat Akademisi›nin kurulmasının, imza altına alınan protokolün en somut çıktılarından biri olacağını savunan Özvar, “Akademi, üniversiteler ile sektörün iş birliği içinde çalıştığı, gençlerimizin ve mezunlarımızın ihracat alanında uzmanlaşmasını sağlayacak eğitim programları sunacaktır. Bu programlar, yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp, pratik uygulamalarla da desteklenecektir. Böylelikle öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra iş dünyasına hızlı bir şekilde adapte olma fırsatına sahip olacaklardır” şeklinde konuştu.