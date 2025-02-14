30 ülkeye 75 milyon dal çiçek: 14 Şubat Antalyalı üreticilere yaradı

Antalya Ticaret Borsası ve şehrin Tarım Konseyi işbirliğinde düzenlenen Tarım Gündem Programı'na konuk olan ATB Meclis Üyesi Selçuk Çelebi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan başta olmak üzere 30 ülkeye gönderilen 75 milyon dal çiçek ile 10 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiğini ifade etti.

Antalya'da 12 ay boyunca çiçek üretimi ve satışı yapıldığına dikkat çeken Çiçekçiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş de, "Antalya, çiçekte ihracat odaklı bir kent. Ürettiğinin yüzde 90'ını ihraç ediyor" dedi.