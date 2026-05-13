49 ilde ihracat artışı! İstanbul zirveyi bırakmadı

Nisan ayında en fazla ihracat yapan il 5 milyar 179 milyon dolarla İstanbul oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 yükseldi. İstanbul’u 3 milyar 512 milyon dolarla Kocaeli takip ederken, İzmir ise 2 milyar 40 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul’un ihracatında en büyük payı 976 milyon 584 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar sektörü aldı. Bu alanı makineler ve kazanlar ile örme giyim eşyaları izledi. Şehrin özellikle yüksek katma değerli ürünlerde güçlü performans göstermesi dikkat çekti.

Kocaeli otomotivde gücünü korudu

Sanayi üretiminin merkezlerinden biri olan Kocaeli’nde motorlu kara taşıtları sektörü ihracata damga vurdu. Kent, otomotiv sektöründe 1 milyar 329 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Mineral yakıtlar ile elektrikli makine ve cihazlar da kentin ihracatında önemli pay sahibi oldu.

Kocaeli’nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, İngiltere ve İtalya da ilk sıralarda yer aldı. Avrupa pazarına yönelik güçlü satışlar dikkat çekti.

İzmir’de enerji ve demir-çelik öne çıktı

İzmir’in ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı. Demir-çelik ile makineler sektörü de kentin ihracat performansına önemli katkı sundu. İzmir’in en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, İspanya ve İtalya da öne çıkan pazarlar arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde ihracatın tabana yayıldığı görülürken, 49 ilde yaşanan artış üretim ve dış ticaret faaliyetlerindeki hareketliliği ortaya koydu.