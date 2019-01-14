64 ülkeden 26 bin profesyonel geldi

14 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle bu yıl 6’ncısı düzenlenen Junioshow, sektörün moral kaynağı oldu. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda 200’e yakın katılımcı firma, dört gün boyunca özel dekor stantlarda 0-12 yaş bebek ve çocuk hazır giyim ilkbahar-yaz kreasyonlarını sergiledi. Fuar kapsamında ayrıca 1.150 yabancı alıcı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren katılımcı firmalar, önemli işbirliklerine imza attı.

Fuarı değerlendiren BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın sektördeki üretim ve tasarım kalitesini Junioshow ile uluslararası boyuta taşıdıklarını ifade eden İsmail Kuş, “Önceleri yalnızca iç piyasaya mal satan Bursalı firmalarımız Junioshow sayesinde ihracat odaklı bir vizyona kavuştu. Fuara katılan firmalarımızı bu yıl da Ticari Safari ve UR-GE projelerimiz kapsamında düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonu ile 64 ülkeden 1.150 yabancı alıcıyla buluşturduk. Çok sayıda yeni iş bağlantısının gerçekleştiği fuarımız, firmaların ihracatçı kimliğine güç kattı” dedi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 2019 yılının ilk buluşması olan fuarın 64 ülkeden gelen 26 bin 424 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Junioshow’un yurt içi ve yurt dışındaki alıcılardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Ersözlü, verilen milyon dolarlık siparişler ile fuarın hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladığını vurguladı. Ersözlü, yılın ikinci Junioshow Fuarı’nın 3 – 6 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Sonbahar – Kış” konsepti ile ziyaretçileriyle buluşacağını duyurdu.

Katılımcı firmaların fuara özel hazırladıkları yeni koleksiyonlarından oluşan Junioshow Defilesi de ilgi gördü. Defilede; “90’larda Çizilmiş”, “Piknik”, “Kaykaycı Çocuk”, “Babam Gibi”, “Dans Provası”, “Meleklerin Hediyesi”, “Küçük Trendsetter”, “50’li Yıllar” konseptleri sunuldu.