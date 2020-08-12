7 aylık mücevher ihracatı 3,3 milyar dolar oldu

12 Ağustos 2020

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) , Temmuz ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre, 1 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen mücevher ihracatı 490 milyon dolar oldu. Ocak - temmuz ayları arasındaki toplam mücevher ihracatı ise 3 milyar 278 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Külçe Altın İhracatı, 7 ayda Yüzde 57 Arttı

2020 yılının ocak - temmuz ayları arasında gerçekleşen mücevher ihracatındaki en büyük paya 1 milyar 530 milyon dolarlık ihracatla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası sahip. Bu grubu yüzde 57'lik artışla 1 milyar 516 milyon dolara erişen "İşlenmemiş veya Yarı İşlenmemiş Altın" takip etti.

Geçen 7 ayda "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" mal grubunda en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 473 milyon dolarla Irak, 239 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 186 milyon dolarla Almanya oldu.

Külçe altın olarak bilinen "İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın" grubunda ise en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 845 milyon dolarla Birleşik Krallık, 447 milyon dolarla ABD ve 98 milyon dolarla İsviçre oldu.

Diğer ana ürün gruplarının 7 aylık ihracat oranlarına bakıldığında "pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamında yüzde 27 ve "gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyasında yüzde 28 düşüş yaşandığı görüldü.

(Kaynak: Foreks)