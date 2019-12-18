85 bin ihracatçı üyelik bilgilerini e-Devlet’ten sorgulayabilecek

18 Aralık 2019

TİM Proje Dijital Dönüşüm Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ortak çalışması ile artık ihracatçılar, birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet’ten de yapabilecekler. İhracatçılar, e-Devletten ihtiyaç duydukları her anda alabilecekleri belgeyi, müşavirlik ve bankacılık işlemlerinde, hal kayıt belgesi olarak ve ikili iş görüşmelerinde referans mektubu içinde ek belge olarak da kullanabilecekler.

“İhracatçının önündeki engelleri kaldırıyoruz”

İhracatçıların TİM’in ‘dijital dönüşüm’ sürecini başlattığı 2019 öncesinde, ihracatçının fiziki ziyareti ile ancak yapılabilen üyelik sorgulama ve doğrulama hizmetlerinin, önce sadece TİM web sitesinden gerçekleştirilebilir hale geldiğini kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 13 Aralık’tan itibaren ise e-Devlet’ten de artık yapabildiğini vurguladı. İsmail Gülle şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 18.06.2019 tarihinden itibaren ihracatçılara kambiyo satışları üzerinden uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) muafiyet getirilmişti. O tarihten itibaren, ihracatçılar olarak kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden vergiden muaf durumdayız. Bu sebeple firmalarımızın ihracatçı olduklarına dair belgeyi kolayca sunabilmeleri adına TİM web sitesinde Üyelik Sorgulama ve Doğrulama hizmetini geliştirdik.”

Proje Dijital Dönüşüm Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ortak çalışmasıyla artık sorgulama ve doğrulama işlemini E-Devlet’ten de ihracatçıların hizmetine sunmaya başladıklarını aktaran Gülle, “Bunların yanı sıra, AloTİM ile ihracatçının soru ve taleplerine 7/24 hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Raporlarımız, faaliyetlerimiz, ihracat ile ilgili duyurularımız, ‘TİM Mobil Aplikasyonu’na anlık olarak düşüyor. Aynı zamanda web sitemizi de güncelleyerek, ihracatçılarımız için kolay erişilebilen bir platform haline getirdik” diye konuştu.