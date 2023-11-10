ABD, alüminyum profil işleme ve kesim merkezi ithal edecek

Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi ABD, 3,37 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle zirvede yer alıyor. Ülkenin en çok ithalat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Çin, Meksika ve Kanada olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye ile de arasındaki ticaret hacmini 31,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiren ABD, bunun 15,9 milyar dolarını ihracat, 15,4 dolarını ise ithalatla oluşturuyor. İki ülkenin ekonomik ilişkileri 2023’ün ilk yarısında ivme kazanmaya devam ediyorken, ABD’den Türk ihracatçılara bugün bir iş fırsatı geldi.

Amerika’da 50 yıldır tabela ve sergi projeleri üreten firma, Türkiye’deki ihracatçılardan alüminyum profil işleme ve kesim merkezi talep ediyor.

Amerika’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.