ABD, gözlük çerçeveleri satın alacak

Son yıllarda gerçekleştirdiği inovasyonlar, artan ticaret hacmi ve sağladığı yatırım fırsatları ile ABD, dünya ekonomisindeki önemli bir oyuncu.

Bugün bu ülkeden gelen bir ithalat alım talebinde moda sektöründe olduğunu yazan şirket, gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüğü çerçeveleri için Türk firmalardan katalog ve teklif bekliyor.

ABD’den yazan bu şirketin iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip ücretsiz demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.

Amerika’ya ihracat için şirket adresleri

Amerika’da yeni ihracat müşteriler arıyor ve seyahat etmeden onlarca firma tanımak istiyorsanız Forie ihracat bankasını olan DataBank’ı mutlaka ziyaret edin. Türkiye’de cam ambalaj ürünleri üretiyorsanız hedef kitleniz içecek, gıda vb sektörler ise TurkishExporter müşteri temsilciniz görüşün ve sizin firmanıza özel olarak hazırlanacak olan Amerika’daki bu şirketlerin listesini isteyin.

Henüz adres yüklemelerinin devam ettiği Amerika’daki ithalatçı şirket adresler excel formatında sunulup 2023 yılına ait güncel verilerden oluşuyor.