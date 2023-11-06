ABD, karbon çelik levha ithal edecek

Kurumsal web sitesi bilgilerine Ürdün, Irak ve Amerika’da ofisleri bulunan ve dünya çapında enerji ve akaryakıt ticareti alanında faaliyet gösteren grup şirketi Türkiye’den karbon çelik satın almak üzere çalışacağı bir partner arıyor.

Bu grup şirketine cevap vermek ve iş birliği teklif etmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmak gerekiyor. Yayıncı kuruluş, ilk kez Forie uygulaması kullanacak Türk ambalaj firmalarına bu alım ilanı açmak üzere basic demo hakkı sağlayabiliyor. İlan özeti ve basic demo için bakınız.

Yapı ve İnşaat sektörü ihracat firmalarına hazır pazar araştırması



Yapı ve inşaat sektöründe ihracat pazar araştırmasının temel ögelerinden başlıcası hangi ülkeye ürün satabilirim ise ikinci ana öge seçtiğiniz, bulduğunuz ülkede hangi şirketler nasıl bulur ve ulaşabilirim sorusunu cevaplamaktır. Ülkeleriniz belli ise o ülkede yer alan potansiyel alıcılar için TurkishExporter uzmanları tarafından hazırlanan ve Forie’de bulabilirsiniz.