ABD, plastik kavanoz satın alacak

Türkiye’nin ihracat platformu TurkishExporter bugün, Amerika gibi dünyanın en büyük ve gelişmiş ekonomilerinden birinden, Türk ihracatçılarına İstanbul teslimatlı bir alım ilanı yayınlandı.

Sağlıklı ve doğal gıda ürünleri üreten Amerikalı ithalatçı şirket, Türkiye’den plastik kavanozlar satın almak istiyor. Bu kavanozlar, şekerleme ve atıştırmalık ürünleri için uygun olmalı ve farklı şekil ve boyutlarda olmalı. Şirket, İstanbul’a teslim edebilecek Türk firmalarının ürün kataloglarını talep ediyor.

Bu ithalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen Türk ihracatçılar, TurkishExporter kurumsal üyesi olmalı veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmalı.