ABD'den Türkiye'den boru ithalatına soruşturma

13 Şubat 2018

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Çin, Kanada, Yunanistan, Güney Kore ve Hindistan'dan büyük çaplı dikişli boru ithalatı için anti-damping soruşturması açtı.

Business HT'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye'den büyük çaplı dikişli boru ithalatı için telafi edici vergi soruşması açıldığı da ifade edildi.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Türkiye, Güney Kore, Hindistan, Çin, Kanada ve Yunanistan'dan yapılan ithalatın ABD'de yerli üreticilere kayda değer zarar verip vermediğine ilişkin ön tespitlerini 5 Mart tarihine kadar tamamlayacak. Ciddi zarar tespit edilmesi halinde soruşturma devam edecek.