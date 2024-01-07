ABD’li ithalatçı, Türkiye’den çocuk boyama kitapları bastıracak üretici arıyor

ABD 37-38 milyar dolara varan ticaret hacmiyle Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı oldu. Böylelikle artan yatırımlar ve Türkiye pazarına yeni giren Amerikalı şirketlerin farklı sektörlere yönelik ilgisi ile geçmişi 200 yıla yaklaşan ikili ekonomik ilişkiler, 2023 yılında da büyümesini sürdürdü.

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret hacmindeki artış ivmesi sürmeye devam ederken, ABD’den Türkiye’ye bir ihracat kapısı daha aralandı. Bu kapsamda şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Amerikalı bir ithalatçı firma, Türkiye’den kendi tasarımı olan çocuk boyama kitaplarını bastıracak üretici aradığını belirtti.

ABD’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

ABD’ye ihracatın kolay yolu

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık ABD pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile ABD’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Giyimden, ambalaja kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin ABD pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.