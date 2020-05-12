Acil eylem planı işe yaradı AHBİB'in ihracatı %31 arttı

12 Mayıs 2020

MERSİN- Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış sağlayıp, 120,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. İnsan hayatı kadar küresel ticareti de tehdit eden koronavirüs salgını döneminde tüm zorluklara rağmen AHBİB’in ihracatını artırmaya devam ettiğini kaydeden Arslan, 2020 Ocak-Nisan döneminde de yüzde 17 artış yakalayıp, Türkiye’ye 424,6 milyon dolar döviz kazandırdıklarını vurguladı.

15 pilot ilde kuru fasulye tohumluğuna hibe veriliyor

Küresel etkileri derinleşen koronavirüs salgınının tarım ve gıda sektörünün stratejik önemini çok açık bir şekilde gösterdiğine dikkat çeken Arslan, anavatanı Anadolu toprakları olan bakliyat ürünlerinin üretim miktarını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan acil eylem planının sektöre olumlu yansıdığını söyledi. Arslan, “Atıl durumdaki arazilerin tarımsal üretime kazandırılması için 15 pilot ilimizde kuru fasulye tohumluğuna yüzde 75 hibe veriliyor. Kırmızı mercimekte ise 5 ilimizde aynı oranda tohumluğa hibe desteği sağlanıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2020 yılı hasat dönemi için hububat ve bakliyat alım fiyatlarında tatmin edici rakamlar açıklaması, özellikle kırmızı mercimek fiyatında yüzde 40’lık artış, çiftçilerimizin üretim iştahını yükseltecektir. Buna bağlı olarak bizim de ihracat pazarlarındaki üstünlüğümüz sürdürülebilir olacaktır” dedi.

COVID-19 salgınında, sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmanın, tarımda kendi kendine yeter bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydeden Arslan, tarımsal üretimin daha fazla ihracata yansıtılmasının, üretici ile satıcının bir araya getirilerek sözleşmeli tarımın önünü açılmasının amaçlandığını vurguladı. Bu doğrultuda hayata geçirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Dijital Tarım Pazarı’nın işlenmiş ürünlerde markalaşma sağlayacağını dile getiren Arslan, projenin küresel ölçekte pazarlanabilirliği artıracağını ve Türk ihracatçıların elini güçlendireceğini ifade etti.

AHBİB’in ihracatını kırmızı mercimek sırtladı

Salgının başladığı ilk haftalarda gümrük kapılarında yaşanan sıkıntıların alınan önlemlerle aşılmaya başlamasıyla birlikte hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Hüseyin Arslan, gelinen noktada normalleşme sürecinin hız kazandığını dile getirdi. Arslan, nisan ayında bakliyat grubunda en fazla kırmızı mercimek ihraç ettiklerini aktardı. Bakliyat ihracatlarının yüzde 121 artarak 39,83 milyon dolara ulaştığını ve ihracattan yüzde 34 pay aldığını kaydeden Arslan, “Kırmızı mercimek ihracatı geçen ay yüzde 300 arttı ve 29,9 milyon dolar oldu. Kırmızı mercimeğin aylık ihracatımızdaki payı yüzde 25 oldu. Bakliyatın ardından ikinci sırada yer alan pastacılık ürünlerinde yüzde 41 artış kaydettik ve 30,55 milyon dolar değere ulaştık. Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız, yüzde 24 artarak, 10,44 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı” diye konuştu.