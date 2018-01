Afgan firma paslanmaz çelik boru ithal edecek

31 Ocak 2018

Afganistanlı bir firma, listesini verdiği paslanmaz çelik borular için ihraç kayıtlı fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Inquiry Stainless Steel pipes tubes to export to Afghanistan

Dear Sir/ Madam

Hope you are fine.

we need some stainless steel pipes and plates.

6 Stainless Steel Round Pipe, Ø4inch, 3mm thickness length 5.2m

6 Stainless steel Base Plate (30x30x2)cm

Stainless Steel rectangular pipe (8x4)cm (2mm thickness) length 6m

Stainless Steel rectangular pipe (4x2)cm (2mm thickness) length 6m

Stainless Steel rectangular pipe (6x6)cm (2mm thickness) length 2.2m

Stainless Steel Rectangular Pipe (2x2)cm (2mm thickness) length 6m

Stainless Steel rectangular pipe (4x4)cm (2mm thickness) length 1.2m

Stainless Steel Rectangular Pipe (2x2)cm (2mm thickness) for advertisment board length 6m

Stainless Steel sheet with 2mm thickness width 20cm length 100cm

stainless steel box profile (4x4)cm, 2mm thickness length 6m

Stainless steel Base Plate (15x15x1)cm

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383466_inquiry-stainless-steel-pipes-tubes-to-export-to-afghanistan

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact