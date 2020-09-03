Ağustos’ta otomotiv ihracatı 1.3 milyar dolar

03 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - UİB’in Ağustos 2020 ihracat rakamları açıklandı. Ağustos ayındaki ihracatı 1 milyar 654 milyon dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 26 milyar 234 milyon 911 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında 1 milyar 313 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 22milyar 174 milyon dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Ağustos ayında 78 milyon 241 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında 69 milyon 523 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 672 milyon 113 bin dolar oldu.



Ağustos ayında 16 milyon 76 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 167 milyon 518 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağustos ayında 11 milyon 753 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 136 milyon 258 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Ağustos ayı ihracatı 164.7milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık dönemde ise 2milyar 62 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.