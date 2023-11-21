AHBİB 80’den fazla ülkede ihracatını artırdı

Söz konusu dönemde 80’den fazla ülkede ihracat hacminde artış sağladıklarını belirten Veysel Memiş, Çin, Hindistan, Tayvan ve Singapur pazarlarında dikkat çeken artışlara imza attıklarını vurguladı.

Uzak pazarlarda mesai arttı

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında sağladığı ilave desteklerle uzak pazarlarda etkinliklerini artırmak için yoğun mesai yaptıklarını dile getiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Geleneksel ihracat pazarlarımız olan Orta Doğu, Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerinde elde ettiğimiz kazanımları geliştirmenin yanında Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi’nde belirlediği 18 ülkeye yönelik önemli hamleler yapıyoruz. Bu kapsamda ekim ayında Asya pazarında Çin, Hindistan, Tayvan ve Singapur özelinde 32 kata varan oranlarda artış yakaladık” dedi.

“Hububat ürün grubunda ihracatımız arttı”

Ekim ayında en fazla ihracat yaptıkları ülkeler listesinde ilk üç sırada İran, Irak ve İtalya’nın yer aldığını ve bu üç pazarın bölge ihracatının yüzde 36’sını kapsadığını kaydeden Veysel Memiş, “Yüzde 627 artışla 41,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz İran pazarı, bölge ihracatımızın yüzde 21’ini oluşturdu.

Birliğimizin ekim ayı ihracatında yüzde 10 pazar payına sahip Irak’a 20,3 milyon dolar, yüzde 6 pazar payına sahip İtalya’ya 10,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.

AHBİB’in ekim ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Veysel Memiş, hububat ihracatında yüzde 739’luk rekor artışa imza attıklarını bildirdi. Yılın 10’uncu ayında AHBİB’in 344 bin 278 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdiğini dile getiren Veysel Memiş, şunları söyledi: “Ekim ayında Birliğimiz en yüksek ihracat değerine bakliyat çeşitlerinde ulaştı. 67 bin tonluk bakliyat satışından 55,1 milyon dolar döviz geliri elde ettik.

İkinci sıradaki hububat ürün grubunda 157 bin 256 ton miktar ve 37,9 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Üçüncü sırada ise 31 bin 257 ton miktar ve 34,7 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri yer aldı.” AHBİB Başkanı Veysel Memiş, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bölge ihracatının yüzde 7,9 artışla 1 milyar 755 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi