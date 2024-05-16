AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Asya Pasifik pazarında hamleler yapıyoruz

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, nisan ayında 147 milyon 776 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılın dördüncü ayında AHBİB’in 138 ülkeye dış satım yaptığını belirten Başkan Veysel Memiş, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Hollanda pazarlarında ulaşırken 51 ülkede önemli ihracat artışlarına imza attıklarını bildirdi.

Gıda alanında en büyük işletmelerin de yer aldığı 13 bine yakın üye firmayı temsil eden 6 ihracatçı birliğinin oluşturduğu “Türkiye Gıda İhracatçıları” markasının tanıtımına yönelik etkinliklere AHBİB olarak tam destek verdiklerinin altını çizen Başkan Veysel Memiş, Almanya’dan Japonya’ya, Dubai’den Rusya’ya kadar dünyanın farklı noktalarındaki tanıtım faaliyetlerine Singapur’u da dahil ettiklerini vurguladı.

AHBİB’in 23- 26 Nisan tarihleri arasında Singapur’da düzenlenen FHA Food and Beverage Fuarı’na Türkiye Gıda İhracatçıları markası çatısı altında katıldığını kaydeden Başkan Veysel Memiş, dünya gıda ticaretinde önemli bir reexport merkezi olarak bilinen bu ülkede ürün tanıtımları ve tadım etkinlikleriyle Asya Pasifik pazarında sektörün konumunu güçlendirmek için hamleler yaptıklarını söyledi.

“Singapur, RCEP bölgesine açılma şansı veriyor"

FHA Food and Beverage Fuarı’na Türkiye’den 26 gıda firmasının katıldığını ifade eden Başkan Veysel Memiş, Singapur’a geçen yıl yüzde 20,2 artışla 20 milyon 657 bin dolar ihracat gerçekleştiren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri firmalarının 2,2 milyar insanın yaşadığı RCEP bölgesine açılma şansı yakaladığını, özellikle Tayland, Vietnam ve Bangladeş’ten gelen ithalatçılarla verimli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Veysel Memiş, “Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 50 ülkeden katılımın olduğu FHA Food and Beverage Fuarı’nda stant açan AHBİB üyelerini ziyaret ettiler ve Singapur ile bölge pazarına yönelik ihracat fırsatlarını yerinde değerlendirme imkânı buldular. Gıda, yiyecek, içecek, otel ve restoran ekipmanları sektörünü bir araya getiren bu önemli organizasyon Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Asya Pasifik pazarında yerini koruması ve pazardaki payını artırması için büyük önem taşıyor. Fuarı ziyaret eden Singapur Büyükelçimiz Sayın Mehmet Burçin Gönenli ve Ticaret Müşaviri Sayın Mihriban Esin Arslan’la istişarelerde bulunan firmalarımızın önümüzdeki aylarda Asya Pasifik pazarında daha etkin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“En çok bakliyat, şeker ve şeker mamulleri ihraç ettik”

AHBİB’in nisan ayındaki ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “AHBİB olarak en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri ilk üçü oluşturdu. Bakliyatta 51 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde 28 milyon dolar, şeker ve şeker mamullerinde 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 46 milyon dolar değer ile Irak birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 9 milyon dolar değer ile Suriye ve 6 milyon dolar değer ile Hollanda takip etti. Nisan ayında toplamda 138 ülkeye ihracat yapan Birliğimiz, 51 ülkede dış satım hacminde artışlar sağladı.”