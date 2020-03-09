AHBİB, uzak pazarlarda etkinliğini artırıyor

09 Mart 2020

MERSİN - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, sektörün 2020 Şubat ayı ihracat performansını değerlendirdi. Söz konusu dönemde Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 594,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Başkan Arslan, AHBİB’in ise yılın ikinci ayında 91,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. AHBİB’in yüzde 14 artış ve 25,1 milyon dolar değer ile en çok pastacılık ürünleri ihraç ettiğini dile getiren Arslan, bitkisel yağlarda yüzde 77, bakliyatta yüzde 9 ve değirmencilik ürünlerinde yüzde 6 artış kaydettiklerini aktardı. Arslan, bu dönemde kırmızı mercimeğin yüzde 15’lik pay ve 13,5 milyon dolar değer ile en fazla ihraç edilen ürün olduğuna dikkat çekti.

“Pazar arayışlarımızda yüz güldüren sonuçlar almaya başladık”

Birliğin Şubat ayında 14,8 milyon dolar ile en fazla Irak’a ihracat gerçekleştirdiğini belirten Arslan, Bu ülkeyi, 6 milyon dolar ile Sudan, 5,3 milyon dolar ile Suudi Arabistan izlediğini kaydetti. Ayrıca Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki ülkelerde rekor düzeyde artışlar yaşandığına dikkat çeken Başkan Arslan, “Siyasi istikrarsızlık ve jeopolitik riskler nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşadığımız Orta Doğu’ya alternatif pazar arayışlarımızda yüz güldüren sonuçlar almaya başladık. Güney Asya ülkelerinden Bangladeş ve Güney Amerika ülkelerinden Meksika’nın yanı sıra Arjantin, Şili, Guatemala, Norveç, Güney Afrika Cumhuriyeti, Umman, Tayland, Myanmar, Angola, Kamerun, Filistin gibi ülkelere yaptığımız ihracat, Şubat ayında önemli ölçüde artış gösterdi” dedi.

Sektör ihracatta geçen yıla göre yüzde 30 artış hedefliyor

Bakliyat üretiminin artırılmasına yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Baklagil Sektör Politika Belgesi’nin sektörde sürdürülebilir artışlar sağlayacağına inandıklarını ifade eden Arslan, “Bu sezon iklim koşullarının elverişli gitmesi ve yağmur rejiminin dengeli olmasıyla 2020 yılında hem bakliyatta, hem de hububatta rekolte artışı bekliyoruz. Buna bağlı olarak ihracatımızda da yüzde 30’luk artış hedefliyoruz” diye konuştu.