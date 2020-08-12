AHBİB'in ihracatı, yüzde 18 artış ile 672 milyon dolara ulaştı

12 Ağustos 2020

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, bakliyatın üretimi ve tüketimi konusundaki farkındalığın, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde katlanarak arttığını belirtti.

Bakliyatın, gelecekte de insanlığın temel gıdası olmayı sürdüreceğine işaret eden Arslan, "İhracatımız, yılın 7 ayında yüzde 18'lik artışla 672 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde AHBİB, Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17 oranında katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Arslan, mevcut pazarlarda güçlenmeye ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarda olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yılın 7 ayında 919 bin 297 ton ürünü dünya pazarlarına ihraç eden Birliğimiz, en fazla dış satımı 107 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 56,65 milyon dolarla Suriye ve 38,4 milyon dolarla Sudan takip etti. Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 30'u aşkın ülkede ihracat performansımızı 6 katına varan oranlarda artırma başarısı gösterdik."

Kaynak: AA