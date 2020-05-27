AHKİB’de başkanlık görevini Gürkan Tekin devraldı

27 Mayıs 2020

MERSİN- COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) toplantısında 2018 Nisan ayındaki seçimli genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı olarak güven tazeleyen Hayri Uğur, yasa gereği 8 yıllık hizmet süresinin sona ermesinden dolayı görevini, oy birliği ile yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Gürkan Tekin’e devretti. AHKİB’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sektörle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede COVID-19 sonrası yeni normalde Türkiye’nin en önemli tedarik merkezlerinden biri olma potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak “Dünya moda devleri artık siparişlerini Çin ve Uzak Doğu ülkeleri yerine Türkiye başta olmak üzere, Fas, Mısır ve Cezayir gibi ülkelere kaydırmaya başladı. Kaliteli ve seri üretim ile hızlı teslimat gücümüz bizleri daha da öne çıkartacaktır” dedi.

Kaliteli kumaş, zengin aksesuar ve insan gücü açısından Türkiye’nin dünya pazarlarında avantajlı bir konumda olduğunu belirten Gürkan Tekin, COVID-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme döneminin eylül ayından itibaren hızlanacağını, şimdiden siparişlerin gelmeye başladığını kaydetti.

Pandemi döneminde iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak ihracat pazarlarında daha etkin olmaya gayret gösterdiklerini, ithalatçı firmalarla görüşmelerin hız kazandığını söyleyen Başkan Tekin, “COVID-19 salgını, tüm dünya ülkelerine tek tedarik merkezi yerine elverişli coğrafyalarda farklı tedarik merkezlerinin oluşturulması gerektiğini, küresel kriz anında üretimin ve tedarik sürecinin devam etmesinin önemini öğretti. Dünya moda devlerinin, yeni normalde artık siparişlerini Çin ve Uzak Doğu ülkeleri yerine Türkiye başta olmak üzere, Fas, Mısır ve Cezayir gibi ülkelere kaydırmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte kaliteli ve seri üretim ile hızlı teslimat gücümüz bu fırsatları değerlendirmemizde bizlere ciddi avantajlar getirecek ve Türkiye’nin çok daha fazla öne çıkmasını sağlayacaktır. Sonbahara girilmesiyle beraber Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün önünün ciddi şekilde açılacağına ve gelecek yıllarda bugünkünden çok daha fazla ihracata imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Hayri Uğur: AHKİB yürüteceği hizmetlerle Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek

Geçtiğimiz yıl 25,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 1 milyonu aşkın istihdam sağlandığını dile getiren Uğur şunları söyledi: “Hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sektörlerinde yaklaşık 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bölgemizin dünya pazarlarında daha etkin olması için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere destek olan her bir üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AHKİB’in bundan sonraki yıllarda da etkin ve saygın kurumsal kimliğiyle yürüteceği hizmetlerle Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkılar sunacağına inanıyorum.”