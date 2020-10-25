AKAMİB'in eylül ihracatı yüzde 3 artışla 67 milyon dolara ulaştı

25 Ekim 2020

Avrupa Birliği’ne, ABD’ye ve Ortadoğu’ya yaptıkları ihracat artışının hızlandığına dikkat çeken Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, "Pandemi dönemini iyi yöneten Türkiye, tedarikte komşularının ilk tercihi oldu. Bu sayede hedef pazarların ekonomilerindeki küçülme beklentilerine rağmen ihracatımızı artırmayı başardık” dedi.

AKAMİB olarak eylülde gerçekleştirdikleri ihracatın geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 3 artarak 67 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Kılıçer, söz konusu dönemde Suudi Arabistan'a yönelik ihracatlarında yüzde 113, Fransa’ya yüzde 94, Almanya’ya yüzde 32 ve ABD’ye yüzde 25 oranında artış yaşandığına dikkat çekti.

Orman tali ürünlerindeki artış yüzde 75

Ocak ayından bu yana orman tali ürünlerindeki artışın kesintisiz sürdüğünü belirten Onur Kılıçer, “Defne, adaçayı, mantar tarzı bitkilerin bulunduğu sektörümüzün ihracatı hız kesmeden artıyor. Türkiye önemli bir tarım ülkesi ve bu alandaki yatırımların meyvesini toplamak mümkün. Orman tali ürünlerindeki yüzde 75 oranındaki artış da bunun göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Mobilya sektöründeki yüzde 9’a yakın artışın ardından gerçekleştirdikleri 42 milyon dolarlık ihracata ek olarak kereste, sandık, kafes ve paletteki yüzde 28’lik artışın da sektörün başarısını göstediğine işaret eden Kılıçer, “İhracatçımızla beraber düzenlediğimiz webiner toplantıları ve masa başı çalışmalarıyla ihracatımızın artmasına yönelik stratejilerimizi sürekli geliştiriyoruz, Dijitalleşmeye hızlıca adapte oluyoruz ve bu sayede rakiplerimizin bir adım önüne geçiyoruz.” dedi.

En çok ihracat gerçekleştiren illere de dair bilgi veren Kılıçer, ocak ayından bu yana başta mobilya olmak üzere 280 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği Kayser'inin eylül ayında da sektörel bazda bölgenin lideri olduğunu aktardı. Yüzde 10 artışla Kayseri'de 40 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildiren Kılıçer, kentin sektörel bazda Türkiye’nin ihracatından yüzde 10 pay aldığını söyledi.