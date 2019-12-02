Akbank, ihracatçılar ile Bursa'da buluştu

02 Aralık 2019

Akbank İhracatçı Buluşmaları’nın Bursa’da gerçekleştirilen ikincisinde, Türkiye ve dünyadaki ihracatı etkileyen dinamikler, gelişmeler ve fırsatlar paylaşıldı.

DÜNYA Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde; Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank Başekonomisti Fatma Melek, DÜNYA Gazetesi Araştırma Direktörü ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Bader Arslan ve FCI’ın Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu’dan sorumlu Direktörü Betül Kurtuluş’un panelist olarak katıldığı toplantı ihracatçılar tarafından büyük ilgi gördü.

Toplantı kapsamında yaptığı açıklamasında Akbank Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, “Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız. İkincisini Bursa’da düzenlediğimiz bu toplantıları, ülkemizin dört bir yanında düzenleyerek tüm ihracatçılarımıza ve yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisinin büyümesinin itici gücü olan ihracatı desteklemek için Akbank üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Bu sene başında ihracatçılarımızın ihtiyaç duyabileceği birçok konuyu barındıran İhracatçının Gücü Paketi’nin lansmanını yaptık. Paket çok ses getirdi. 2000’e yakın ihracatçımıza yaklaşık 36 milyar TL tutarında finansman desteği sağladık. Mevcut dış ticaret müşterilerimizin yanı sıra, yaklaşık 2500 ihracatçı ve 2100 ithalatçı firmamız paketin avantajlarından faydalanarak bankamızla çalışmaya başladı" dedi.

Açıklamasında Akbank’ın ihracatçılara yönelik ürün, hizmet ve çözümlerini paylaşan Tugal, "Halen ağırlıklı açık hesap/mal mukabili satış yapan ihracatçılarımızın alacak tahsil riskini minimize etmek ve aynı zamanda ihracatçılarımızın işletme sermayesi taleplerini karşılamak için ihracat faktoringi konusunda da destek veriyoruz. Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modelinde “dış ticaret deyince ilk akla gelen banka olma” hedefiyle ilerleyerek müşterilerimize a’dan z’ye ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Mevcut ihracatçılarımızın yanında ihracata yeni başlayacak firmalarımıza bilgi ve danışmanlık hizmeti sunarak uluslararası rekabetçi piyasalarda onları cesaretlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

"10 yıl daha ABD - Çin çekişmesi 10 yıl daha sürebilir"

Toplantıdaki konuşmasında Akbank Başekonomisti Fatma Melek, küresel ekonomiye hakim olan ticaret dinamikleri, Türkiye’nin bu ortamda kendisini nasıl konumlandıracağı konularına değinerek “Çin-ABD ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimleri ile bunun getirdiği derin belirsizlikler, dünya gündeminin odak noktası olmayı sürdürüyor. Bunun da ana nedeni; teknoloji ve inovasyon alanındaki güç savaşı. Dolayısıyla; kısa vadeli çözümler gelse de, bu konular önemli ve müzakereler çok uzun süre devam edecek görünüyor. Bir süper güç ile yükselen diğer bir süper güç arasındaki fikir ayrılıkları, muhtemelen önümüzdeki 10 yılda gündemimizi domine edecek. Diğer taraftan; dünyada üretim yapısı ve süreçleri de değişiyor, yeni bir dönüşüm yaşanıyor. Üretim süreçlerinde teknolojinin daha yoğun kullanımı, Endüstri 4.0 ve hızlanan küresel rekabet önemini her geçen gün daha da artırıyor. Bu süreçte; Türkiye’nin, ihracat sektörü başta olmak üzere, uluslararası düzeyde rekabetçiliğini koruyacak ve geliştirecek stratejiler geliştirmesi önem arz ediyor. Bu da bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, çevre dostu teknolojilere yatırım, dijitalleşme, beşeri sermayeye yatırım, dış ticarette rekabetçiliğin artırılması, rasyonel yatırım kararları ve kurumsal kaliteyi öne çıkarmak gibi birçok unsurun eş anlı değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

"İhracatçı olmak artık daha kolay"

Bugün KOBİ’lerin ihracatçı olmalarının dünden daha kolay olduğunu belirten DÜNYA Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise, “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte KOBİ’lerin ihtiyaçları hem nitelik hem biçim değiştiriyor. Şimdi KOBİ’lerin dünyanın her yerindeki müşterilerine ulaşması için yepyeni imkanlar var. Müşterilerini tanıyabilecekleri, dahası ürünlerini tek tek müşterilerine göre tasarlayabilecekleri yeni bir dönemdeyiz. Yeniyi kurmak yeni bir düşünme çerçevesi, bir zihniyet değişimi ile mümkün. Bu toplantılarımızın KOBİ’lerimizin dünyaya açılma, ihracat çabalarına destek olacak, esin oluşturacak bir yapısı olduğuna inanıyorum” dedi.

"Ticaret savaşı fırsat olarak görülmeli"

İhracattaki mevcut durum ve kısa vadeli beklentilerin değişiminde küresel gelişmelerin etkisi olduğunu vurgulayan DÜNYA Gazetesi Araştırma Direktörü ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Bader Arslan, “Bursa'lı ihracatçılar, ABD-Çin ticaret savaşını kendileri için bir fırsat olarak görmeli. İki ekonomi arasındaki gerilim küresel ticaret için bir risk ama bizim gibi ABD ve Çin pazarlarında zayıf olan ülkeler için aynı zamanda bir fırsat. Hedef pazar ve müşteri çalışmaları için Hindistan, Çin ve ABD öncelikli olmalı. İyi ihracatçı devamlı ihracatçıdır. Devamlılık bu işin en büyük katma değer kaynağı. Bu nedenle firmalar yeni ihracat pazarlarına denemek için değil, kalıcı olmak için çalışmalı" dedi.

"Faktoring anahtar rol oynuyor"

Toplantıda ihracat faktoringi ve avantajları konusunda bilgi veren FCI’ın Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu’dan sorumlu Direktörü Betül Kurtuluş; FCI’ın 2018 yılında dünyada, 400 üyesi ile 90 ülkede 400 milyar euro finansman sağladığını belirterek, “75 bin çalışanı ile yaklaşık 700 bin faktoring müşterisine hizmet veren FCI üyeleri, küresel GSMH’nin ortalama yüzde %5’ini gerçekleştirdi. Türkiye’de ihracat ağırlıklı büyümenin desteklenmesi için, faktoring sektörü anahtar rol oynamakta. Faktoring Türkiye'de 600 bin KOBİ'ye dokunuyor. Faktoring finansman, garanti ve tahsilat hizmetini bir arada sunan tek finansal ürün. Faktoring sadece KOBİ’lere veya kurumsal şirketlere hizmet sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda ihracata dayalı büyüme modelini benimsemiş olan Türkiye’nin, öz kaynaklarının korunduğunu ve ihracatçıların daha uygun maliyetli finansman olanaklarına sahip olduğunu da söyleyebiliriz” dedi.