Akdeniz İhracatçı Birlikleri, ilk yarıda ihracatını yüzde 20 artırdı
Haziran ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış sağlayarak 8,57 milyar dolar dış satım değerine ulaştı.
AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde en yüksek değerleri kimya, demir-çelik ve hububat, bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini, en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin ise Irak, Hollanda ve ABD olduğunu belirtti.
Kimya sektörü AKİB’in ihracatını sırtladı
AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, Akdeniz bölgesinin tarımsal üretim ve sanayi ürünlerini uluslararası pazarlara en yüksek değerlerde ihraç eden AKİB ihracat ailesinin yılın ilk yarısında Türkiye’nin 125,4 milyar dolarlık ihracatına yüzde 7,9 oranında destek verdiğini bildirdi.
Uluslararası alandaki çatışma, jeopolitik risklere ve ticaretteki zorluklara rağmen ihracatı artırmak için olağanüstü gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Doğan yılın ilk yarısında ihracatta yakaladıkları başarıları ikinci yarısında da sürdürmenin gayreti içinde olduklarını açıkladı.
AKİB’in 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasındaki ihracatını bağlı Birliklere göre değerlendiren Başkan Doğan, “Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı yüzde 50 artış ve 3,01 milyar dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 21 artış ve 1,9 milyar dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 8 artış ve 1,01 milyar dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı.
Yine Ocak-Haziran döneminde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 1 artışla 894,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 1 artışla 552,6 milyon dolar, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 3 düşüşle 527,9 milyon dolar, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 16 artışla 184,9 milyon dolar, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 5 artışla 178,7 milyon dolar ihracata imza attı” dedi.
Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, AKİB’in son 12 aylık ihracatının yüzde 8 artışla 17,52 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirterek ihracat ailesinin talep, öneri ve beklentilerinin karşılanması halinde ihracat rakamlarını daha yukarılara taşıyacaklarını ifade etti.