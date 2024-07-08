Akdeniz İhracatçı Birlikleri, ilk yarıda ihracatını yüzde 20 artırdı

AKİB Koordina­tör Başkanı Fatih Doğan, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde en yüksek değerleri kimya, de­mir-çelik ve hububat, bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini, en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin ise Irak, Hollanda ve ABD oldu­ğunu belirtti.

Kimya sektörü AKİB’in ihracatını sırtladı

AKİB Koordinatör Başkanı Fa­tih Doğan, Akdeniz bölgesinin ta­rımsal üretim ve sanayi ürünleri­ni uluslararası pazarlara en yük­sek değerlerde ihraç eden AKİB ihracat ailesinin yılın ilk yarısın­da Türkiye’nin 125,4 milyar do­larlık ihracatına yüzde 7,9 ora­nında destek verdiğini bildirdi.

Uluslararası alandaki çatışma, jeopolitik risklere ve ticaretteki zorluklara rağmen ihracatı artır­mak için olağanüstü gayret gös­terdiklerini dile getiren Başkan Doğan yılın ilk yarısında ihracat­ta yakaladıkları başarıları ikinci yarısında da sürdürmenin gay­reti içinde olduklarını açıkladı.

AKİB’in 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasındaki ihracatını bağ­lı Birliklere göre değerlendiren Başkan Doğan, “Yılın ilk yarısın­da en fazla ihracatı yüzde 50 ar­tış ve 3,01 milyar dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği­miz gerçekleştirdi. Akdeniz De­mir ve Demir Dışı Metaller İhra­catçıları Birliğimiz yüzde 21 artış ve 1,9 milyar dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat­çıları Birliğimiz yüzde 8 artış ve 1,01 milyar dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı.

Yine Ocak-Hazi­ran döneminde Akdeniz Yaş Mey­ve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 1 artışla 894,9 milyon do­lar ihracat gerçekleştirdi. Akde­niz Tekstil ve Hammaddeleri İh­racatçıları Birliğimiz yüzde 1 ar­tışla 552,6 milyon dolar, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünle­ri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 3 düşüşle 527,9 milyon dolar, Akde­niz Su Ürünleri ve Hayvansal Ma­muller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 16 artışla 184,9 milyon do­lar, Akdeniz Hazır Giyim ve Kon­feksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 5 artışla 178,7 milyon dolar ihracata imza attı” dedi.

Koordinatör Başkanı Fatih Do­ğan, AKİB’in son 12 aylık ihraca­tının yüzde 8 artışla 17,52 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirte­rek ihracat ailesinin talep, öneri ve beklentilerinin karşılanması halinde ihracat rakamlarını daha yukarılara taşıyacaklarını ifade etti.