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'Akdeniz'den Afrika ülkelerine ihracat atağı

ASHİB, Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde yürütülmesi planlanan proje kapsamında, Afrika’da birden fazla ülkede kurulacak lojistik üslerle dış ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesini hedefliyor.

'Akdeniz'den Afrika ülkelerine ihracat atağı
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