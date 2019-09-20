'Akdeniz'den Afrika ülkelerine ihracat atağı
ASHİB, Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde yürütülmesi planlanan proje kapsamında, Afrika’da birden fazla ülkede kurulacak lojistik üslerle dış ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesini hedefliyor.
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