Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçıları hava kargoda indirim bekliyor

05 Haziran 2020

MERSİN- Türkiye’nin mayıs ayı yaş meyve sebze ihracatını değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, bu ayda 244 bin ton ürünü dış pazarlara ulaştırıp, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artışla 159,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye genelinde sektörün koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin aynı dönemde 111 bin ton ürün satıp, yüzde 6 artış yakalayarak 62 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını belirten Başkan Sin, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden son süreçte yüksek sipariş aldıklarını ifade ederek talebe hızlı yanı vermek için hava kargo ücretlerinde indirime gidilmesini istedi.

"Hava kargo ücretlerinde pandemi öncesine göre indirim bekliyoruz"

Hava kargo ücretleri salgın öncesine kıyasla iki katına çıktığını belirten Nejdat Sin, yaş meyve ve sebze ihracatçılarının Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırması için hava kargo tarifelerinde salgın öncesi ücretlere göre bir indirim yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Sin, “Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen talepleri daha etkin karşılamak için hava kargo maliyetlerinin ivedilikle düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca hava kargoda yeni destinasyonların açılması, Türk yaş meyve sebze ürünlerinin daha fazla pazara, daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır. Üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan hava kargoya devlet desteğinin artırılmasını bekliyoruz. Ayrıca yakın zamanda yaş meyve sebzeyi de paketlemek zorunda kalacağız. Çünkü koronavirüs salgınından dolayı insanlar artık el değmemiş, hijyen açısından güvenli ürünler tüketmeyi tercih ediyor. Bu durum da ihracatçılara ilave maliyet yükü getirecektir. Hem hava kargoda, hem de paketleme konularında desteklerin artırılması yaş meyve sebze ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından elzemdir.” dedi.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatın yarısı AKİB’den

Sin, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç eden Türkiye’nin 2020’nin ilk 5 ayında yüzde 20 artışla 915 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını duyurdu. Ocak-Mayıs döneminde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin yüzde 15 artışla 432 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Sin, bu dönemde Türkiye’nin en fazla ihracatı yüzde 423,1 milyon dolar değer ile Bağımsız Devletler Topluluğu’na gerçekleştirdiğini, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan dış satımın 302,9 milyon dolar ve Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracatın 108 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Polonya’ya ihracat yüzde 747 arttı

Yaş meyve sebze sektörünün COVID-19 salgınını fırsata çevirdiğini vurgulayan Başkan Sin, “İhracatçılarımız krizi iyi yöneterek, Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarından gelen yoğun talepleri karşılayıp, küresel ekonomide pandeminin etkilerinin devam ettiği bu dönemde de yaş meyve sebze ihracatını artırma başarısı gösterdi. Bu ayda en fazla ihracat artışı yakaladığımız ülke yüzde 747 artış ile Polonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 130 artış ile Belçika, yüzde 104 artış ile Gürcistan takip etti. Makedonya, Ukrayna, Romanya ve Hollanda’ya yaptığımız ihracatta da dikkat çeken artışlar elde ettik.” diye konuştu.

Lider pazar Rusya, en fazla ihraç edilen ürün şeftali

Rusya’nın 57,2 milyon dolarlık ihracat hacmi ile mayıs ayında sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke olduğunu kaydeden Sin, şöyle devam etti: “Rusya’yı sırasıyla 20,4 milyon dolar ile Almanya ve 16,9 milyon dolar ile Romanya izledi. Yine mayıs ayında en fazla ihraç edilen ürünlere bakıldığında 24,6 milyon dolar ile şeftali birinci, 23,2 milyon dolar ile domatesin ikinci, 21,1 milyon dolar ile kiraz-vişne üçüncü sırada geliyor. Mayıs ayında en fazla ihracat artışı ise greyfurtta yaşandı. Bu meyveden 8 bin 364 ton dış satım yapıldı ve yüzde 632 artışla 3,9 milyon dolar gelir sağlandı.”

Çukurova’da narenciye bahçeleri sıcak havadan zarar gördü

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 326,7 milyon dolarlık narenciye ihracatının yüzde 78’inin Çukurova illerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Sin, bu bölgede mayısın ikinci yarısında mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve poyraz nedeniyle narenciye bahçelerinin zarara uğradığını ifade etti. Başkan Sin, “Bir hafta kadar devam eden sıcak hava ve poyraz nedeniyle narenciye üreticilerimiz maalesef büyük gelir kaybına uğrayacaklar. Çünkü erkenci limon, mandalina, portakal ve bazı erkenci mandalina çeşitlerinde yüksek oranda meyve dökümü yaşandı. Bu durum, yeni sezonda ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır. Zarar gören tüm üreticilerimize üzüntülerimi ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.” dedi.