AKİB, Avrupa ve ABD’ye yoğunlaştı

07 Ağustos 2020

MERSİN-DÜNYA

İhracatlarını her ay artırarak devam ettiklerini kaydeden Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Türkiye’nin temmuz ayındaki 15 milyar dolarlık ihracatının yüzde 6.1’ini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılın ilk çeyreğinde ihracat pazarlarında daralmaya rağmen pazar paylarını koruduklarını ve artış kaydettiklerini vurgulayan Yamanyılmaz, AKİB üyelerinin temmuz da 837.4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 8 alt birlikten 5’inde ihracatını artırdığını ifade etti. Geçen ay Rusya, Ukrayna, Fas, Almanya, Fransa ve ABD pazarlarında atılım yaptıklarını vurgulayan AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Türkiye’nin temmuz ayındaki 15 milyar dolarlık ihracatının yüzde 6.1’ini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hazır giyimde yüzde 103 artışla lider

AKİB’in temmuz ihracatını sektörlere göre ele alan Yamanyılmaz, “Temmuz ayında en fazla ihracatı 228,3 milyon dolar ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’miz gerçekleştirdi. Bu sektörü 191,4 milyon dolar ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz takip etti. Üçüncü sırada yer alan Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’mizin ihracatı yüzde 2.7 artışla 88.7 milyon dolar oldu. İhracat atılımını sürdüren Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’miz yüzde 103.2 artış yakalayıp 56.7 milyon dolarlık ihracat performansıyla temmuz ayının da rekortmeni oldu. İhracat performansında yüzde 12.2’lik artış sağlayarak ikinci olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 53,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yüzde 8,6 artışla üçüncülüğü elde eden Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’mizin ihracat tutarı 75.4 milyon dolar oldu. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 3,1 artışla 86,7 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Bu dönemde Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’miz ise 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi”

Ana ihracat pazarları Irak, Rusya ve Hollanda

AKİB’in 215 ülke ve serbest bölgede Türk ürünlerini yüksek katma değere dönüştürdüğünü ifade eden Yamanyılmaz, AKİB üyelerinin temmuzda Fransa’ya yüzde 15,4 artışla 11,8 milyon dolar, ABD’ye ise yüzde 14,2’lik artışla 34 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, özellikle Rusya, Ukrayna, Fas, Almanya, Fransa ve ABD pazarlarında atılım yaptıklarını vurguladı. Temmuz ayında en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında 86 milyon dolar ile Irak’ın geldiğini ifade eden Yamanyılmaz, bu ülkeyi yüzde 47,3 milyon dolar değer ile Almanya’nın ve 47,1 milyon dolar ile Hollanda’nın takip ettiğini dile getirdi. Rusya’nın yüzde 64,1 artış ve 35,5 milyon dolar değer ile en fazla ihracat artışı sağladıkları ülkelerin başında geldiğini dile getiren Huriye Yamanyılmaz, “İkinci sıradaki Ukrayna’ya yüzde 38,1 artışla 6,3 milyon dolarlık, üçüncü sıradaki Fas’a yüzde 25,1 artışla 13,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Tarımsal ürün ihracatı 7 ayda 1,5 milyar doları aştı



Akdeniz bölgesinin tarımsal ürün ihracatının merkezi olarak bilindiğini, narenciye ve bakliyat başta olmak üzere birçok üründe Türkiye’nin lider birliği konumunda olduklarını hatırlatan Başkan Huriye Yamanyılmaz, “AKİB olarak yılın ilk 7 ayında 1,5 milyar doların üzerinde tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Sanayi ürünleri ihracatımız 4.5 milyar doları aştı. Bölge ihracatımız 2020’nin ilk 7 ayında 6.12 milyar dolara, son 12 aylık dış satım performansımız ise 11.83 milyar dolara ulaştı” şeklinde konuştu.