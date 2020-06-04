AKİB, üretim ve ihracatta yılın ikinci yarısına odaklandı

04 Haziran 2020

MERSİN- Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, mayıs ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 13, yaş meyve sebze ihracatında da yüzde 6 oranında artış sağladıklarına dikkat çekerek toplamda 650,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Mayıs ayında AKİB’in Birleşik Devletler’de yüzde 33, Romanya’da yüzde 18, Belçika’da yüzde 17 oranında ihracat artışı yakaladığını da kaydeden Yamanyılmaz, “Koronavirüs salgınının küresel ticaretteki etkileri her geçen gün azalıyor. Haziran ayından itibaren çarkların daha hızlı döneceğine, yılın ikinci yarısında hem üretim, hem de ihracat rakamlarının daha olumlu bir seyir izleyeceğine inanıyoruz.” dedi.

AKİB’in 5 aylık ihracatı 4,4 milyar dolar

AKİB’in 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 445 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, birliğin son 12 aylık ihracatının ise 12 milyar 47 milyon dolar olduğunu belirten Yamanyılmaz, ihracat pazarlarında pandemi kaynaklı daralmalara rağmen mayıs ayında birliklerine 197 yeni ihracatçının katıldığını ve toplam üye sayısının 16 bin 731’e ulaştığını kaydetti. Başkan Yamanyılmaz, “Devletimizin hızlı ve etkili tedbirleri ile kapsamlı destekleri sayesinde ihracatımızı kesintisiz devam ettirme başarısı göstermemiz, Türk İhracatçıları olarak dünya pazarlarındaki güvenilir ticaret ortağı olma misyonumuzu güçlendirdi. Ülkemiz, koronavirüs salgınında başarılı bir sınav verip, küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunu tescilledi.” diye konuştu.

"Akdeniz’in ihracatında hazır giyim ve konfeksiyon sektörü atılım yaptı"

Mayıs ayında hazır giyim ve konfeksiyon ile yaş meyve sebze sektörlerinin atılım yaptığını söyleyen Yamanyılmaz, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 13 artışla 33,2 milyon dolar, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin de ihracatını yüzde 6 artışla 61,9 milyon dolara yükseltiğini belirtti. Mayısta en fazla ihracatı ise 158,9 milyon dolar ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdiğini aktaran Yamanyılmaz, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 165 milyon dolar, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 81,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Yamanyılmaz, ABD ve Avrupa pazarlarına ihracat artışının görüldüğünü sözlerine ekledi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

AKİB’in mayısta en fazla ihracat yaptığı ülkenin 71,6 milyon dolar ile Irak olduğunu vurgulayan Yamanyılmaz, Hollanda’nın 57 milyon dolar ile ikinci, Almanya’nın 41,6 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldığını bildirdi. Mayısta en fazla İhracat artışı sağladıkları ülkenin ise yüzde 33 artış ve 35,3 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri olduğunu belirten Yamanyılmaz, ABD’yi sırasıyla yüzde 18 artış ve 21,6 milyon dolar ile Romanya, yüzde 17 artış ve 9,7 milyon dolar ile Belçika, yüzde 9 artış ve 34 milyon dolar ile Rusya Federasyonu’nun takip ettiğini aktardı.

"İhracata dijital destekler memnuniyet verici"

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçı firmaların COVID-19 salgınıyla değişen iş yapma pratiklerine uyum sağlaması için e-ticaret sitelerine üyeliklerinin, sanal ticaret heyetlerinin ve sanal fuarlara katılım ile sanal fuar organizasyonlarının, destekleme kapsamına almasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Yamanyılmaz, şöyle konuştu: “AKİB olarak dijital çağın toplantı platformu webinar üzerinden bölge ihracatçılarımızı ticaret müşavirleri ile buluşturup, koronavirüs sürecinde küresel pazarlardaki güncel gelişmeleri ve ülkelerin mevcut durumlarını yansıtıyoruz. Değerli akademisyenler pandemi döneminde dayanıklılık, değişim, dönüşüm ve işletme stratejileri konularında üyelerimize bilgi aktarımı ile eğitim desteği veriyor. Bundan sonraki süreçte de Ticaret Bakanlığı’mızın e-ihracat, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara yönelik desteklerinden en iyi şekilde yararlanıp, bölge ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmak için faaliyetlerimizi devam ettireceğiz.”