AKİB, yeni normalin en yüksek ihracatını eylülde gerçekleştirdi

11 Ekim 2020

MERSİN-DÜNYA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB)bünyesindeki 8 birlikten 5’i, eylül ayında ihracatını artırdı. AKİB’in en fazla ihracat artışı yakaladığı ülkeler ABD, İspanya ve Hollanda oldu. AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “COVID-19 salgını sürecinde haziran ayından itibaren başlayan yeni normalde en yüksek ihracat rakamına eylül ayında ulaştık. Eylülde ağustos ayına kıyasla ihracatımızı yüzde 22,55 oranında artırdık” dedi.

Türkiye’nin eylül ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını söyleyen AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Ülkemiz eylül ayında ağustosa göre yüzde 22,1 oranında yükseliş yakaladı. Ağustos ihracatı 754 milyon dolar olan Birliğimiz eylülde 924 milyon 166 bin dolarlık dış satıma ulaştı. Son iki aylık kıyaslamada Bölgemizin ihracat artış performansı yüzde 22,55 olarak gerçekleşti. Ülke ortalamasının 1,5 puan üzerinde artış elde ettik. Eylül ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 29, hububat bakliyatta yüzde 16, yaş meyve sebzede yüzde 16, tekstilde yüzde 12 ve mobilyada yüzde 8 artış sağladık” diye konuştu.

“Pandemi kaynaklı kayıplarımızı telafi ediyoruz”

Eylülde Türkiye geneli ihracattan yüzde 6,2 pay alan AKİB’in en fazla ihracatı 240 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin gerçekleştirdiğini ifade eden Yamanyılmaz, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz 233,6 milyon dolar değer ile ikinci, ihracatını yüzde 16 artıran Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ise 95,9 milyon dolar ile üçüncü olduğunu belirtti. Yamanyılmaz, “Pandemi kaynaklı kayıplarımızı telafi etmeyi ve 2020 yılını kayıpsız kapatmayı hedefliyoruz. Hazirandan bu yana elde ettiğimiz rakamlar bu hedefe ulaşacağımızın güçlü işaretlerini veriyor” diye belirtti.

“En fazla ihracat artışı ABD pazarında”

AKİB’in ana pazarlarını Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğunu ancak bölge ihracatçılarının son süreçte ABD pazarında da günden güne güçlendiğini vurgulayan Huriye Yamanyılmaz, şöyle devam etti: “Eylül ayında en fazla dış satımı, 91,6 milyon dolar ile Irak, 66,8 milyon dolar ile İspanya ve 44,1 milyon dolar değer ile ABD’ye gerçekleştirdik. İhracatımızı en fazla artırdığımız ülkelerin başında yüzde 98 artış ile ABD yer aldı. Bunu yüzde 86 artış ile İspanya, yüzde 54 artış ve 23,6 milyon dolar ile Hollanda takip etti. Fas, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Romanya pazarlarında da dikkat çeken ihracat artışları gerçekleştirdik.”

“İhracat şampiyonları listesine 83 üyemiz girmeyi başardı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 18’incisi gerçekleştirilen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2019 Araştırması’nda ihracat şampiyonları listesine AKİB’den 83 firmanın girme başarısı gösterdiğini belirten Yamanyılmaz, “Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. genel klasmanda 3 milyar 511 milyon dolar ile Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü firması oldu. TİM 1000 listesinde yer alan firmaların toplam 103 milyar dolarlık ihracatından AKİB, 11 milyar dolarlık ihracatı ile yüzde 10,67 pay aldı. Birliğimiz; hububat bakliyat, demir çelik ve tekstil sektörleri ile öne çıktı. En fazla firma ile temsil edilen sektörlerden hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründen 21 firmamız, demir çelik sektöründen 14 firmamız, tekstil ve ham maddeleri sektöründen 13 firmamız listede yer aldı.