AKMİB, ABD ve Suudi pazarına odaklandı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artış sağlayarak 387,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Geçen yıl 5,3 milyar dolar ihracata imza atan AKMİB’in 2024 yılında yüzde 15 ihracat artışı hedeflediğini duyuran Saadettin Çağan, yeni yılda hedef pazarlar olarak ABD ve Suudi Arabistan’a odaklanacaklarını, Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerindeki gelişmeleri de yakından takip ederek doğabilecek imkân ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye gayret göstereceklerini belirtti.

"Vizyon 2030 ile doğan fırsatları değerlendireceğiz"

Saadettin Çağan, hedef pazar olarak yoğunlaştıkları ülke olan Suudi Arabistan’da petrol dışında sürdürülebilir bir ekonomi için 2016’da başlatılan Vizyon 2030 hedefi kapsamında mega projeler yürütüldüğünü, Türkiye için aralarında kimyanın da bulunduğu çok sayıda sektör için büyük fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Saadettin Çağan, “Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projeleri arasında yer alan NEOM, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz projelerinde Türk müteahhitlik firmaları yüklenici olmak için yarış halindeler. Tüm bu projelerin toplam yatırım tutarı 585 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Suudi Arabistan’da hâlihazırda toplam değeri 819 milyar dolar olan 5 bin 200'den fazla proje de devam ediyor.

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda, inşaat, mühendislik müşavirlik ve yatırım konularında uzmanlaşmış firmaları kapsayan 16 iş birliği anlaşmasına varıldı. Dolayısıyla Türk kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü için her alt sektörde Suudi Arabistan’a ihracat ve ticaret fırsatı bulunuyor. Bu şansı iyi şekilde değerlendirebilmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“ABD’de özel markalı ürün pazarı hızlı gelişiyor”

Kimya sektöründe yıllık ithalat hacmi 322 milyar dolara ulaşan ABD’de özel markalı ürün pazarının hızlı bir gelişim gösterdiğini kaydeden AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, bu çerçevede PLMA's- Private Label Trade Show Fuarı’na büyük önem verdiklerini vurguladı.

ABD’nin en çok ithalat yapan 5’inci eyaleti olan Illinois’in Chicago kentinde düzenlenen PLMA's Fuarı’nın 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenleneceğini bildiren Saadettin Çağan, bu yıl da Türkiye milli katılım organizasyonunu AKMİB olarak koordine edeceklerini, başarılı sonuçlara ulaşmak için özenli hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Çağan, “ABD’deki büyük zincir mağazalarda özel markalı ürünlere yönelik talep çok hızlı büyüyor.

Dolayısıyla ulusal markalardan daha hızlı gelişen ve birim satış payı yüzde 25’e ulaşan özel markalı ürünlere yönelik gelişmeleri lehimize çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla mutfak eşyasından ev eşyasına, kozmetikten kendin yap ürünlerine, süs eşyalarından ışıklandırmaya, temizlik ürünlerinden giyim ve aksesuara kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan PLMA’s Fuarı, ABD pazarında Türk ihracatçılara yeni fırsat kapıları açıyor” dedi.

Saadettin Çağan, 25 Şubat-4 Mart tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas ve New York şehirlerinde kimya sektörüne yönelik araştırma ve inceleme heyeti düzenleyeceklerini, AKMİB Yönetim Kurulu olarak bu bölgelerdeki ihracat potansiyeli yüksek alanlardaki fırsatları üyelere yansıtacaklarını belirtti.