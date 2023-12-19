AKMİB: Sürdürülebilir büyüme iklimi, rekabetçiliği artıracak

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65,6 oranında artışla 540.4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı. İhracat ana pazarı Avrupa olan AKMİB’in kasım ayında Afrika pazarında hamle yaptığını vurgulayan Saadettin Çağan, Togo ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ihracat hacminde 5 haneli rekor artışlara imza attıklarını belirtti.

Ekonomi yönetiminin açıkladığı Orta Vadeli Program’ın odağında üretimin, istihdamın ve yatırımların teşvik edilmesi ile enflasyonla mücadelenin yer aldığını kaydeden AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, belirlenen hedeflerin ve atılacak adımların plastik başta olmak üzere petrokimya ürünleri, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş alt sektör yelpazesine sahip kimya sektörünün geleceğini şekillendireceğini vurguladı. Saadettin Çağan, “Üç yıllık Orta Vadeli Program’da ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme iklimi oluşturulması ana başlıklar arasında yer alıyor.

Özellikle ihracat ve istihdama yönelik hedeflerin gerçekçi ve makul olması, fiyat istikrarı vurgusu yapılması ihracatçılarımız adına büyük önem taşıyor. Büyüme ve ticaret başlığında sanayide yerli üretim ve ürün bazlı teknolojik dönüşüm, lojistik altyapının güçlendirilmesi, sanayi alanlarının genişletilmesi, ticari anlaşmalarda derinleşme konuları büyük oranda ithalata bağımlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türk kimya sektörünün rekabetçiliğine olumlu yansıyacaktır.

Bu konu başlıklarında yapılacak nokta atışı hamlelerin ihracat süreçlerimizi kolaylaştıracağına ve kayıplarımızı telafi etmemize imkân tanıyacağına inanıyorum” dedi. Çağan, Merkez Bankası’nın ihracat ve döviz getirici hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirerek iskonto oranını azami yüzde 25,93 oranında sabit tutmasının finansmana erişimin kolaylaştırılması adına olumlu bir adım olduğunu, ihtiyaçlara dönük kararların devamını beklediklerini bildirdi.

Türk kimya sektörünün 2023 yılında 11 ayın 8’inde ihracat düşüşleri yaşadığını, yılın son çeyreğinde ise toparlanma sürecine girdiğini dile getiren Saadettin Çağan, “Sektörümüzün Ocak-Kasım dönemindeki ihracatı 28 milyar dolar düzeyine ulaştı. Yılın son çeyreğinde geçen yıla göre artış performansı gösteren kimya sektörümüzün 2023 yılını 30 milyar doların üzerinde bir rakamla kapatmasını bekliyoruz. Geçen yılki 33,6 milyar dolarlık ihracat rekorumuzdan sonra bu yıl tüm zorlu koşullara rağmen 30 milyar dolar rakamının üzerine çıkmamız son derece anlamlı olacaktır. Biz de AKMİB olarak bu hedefe en güçlü desteği vermenin gayretini gösteriyoruz” dedi.