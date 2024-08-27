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Alarm zilleri durdu tehlike çanları çalıyor: İhracatçı rekabet avantajını kaybetti

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Dr. Hakan Çınar, yüksek işçilik ve girdi maliyetleri nedeniyle rekabet avantajını kaybeden ihracatçılar için tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekti.

Haber Merkezi
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DIŞYÖNDER Başkanı Çınar, sorunun daha fazla derinleşmemesi için ihracat yapan tüm firmala­rın belirli bir süre serbest böl­ge avantajlarından yararlandı­rılmasını önerdi.

Enflasyonla mücadeleye odaklanan ekono­mi yönetiminin döviz kurunu kontrol altında tutmasının ih­racatçı için birçok olumsuz­luğu beraberinde getirdiğini vurgulayan Çınar, şöyle devam etti:

“Kur baskılanırken hem işçilik hem de girdi maliyetle­rinde ciddi oranlı artışlar oldu. Örneğin yemek ve yol gibi sos­yal yardımlar eklendiğinde bu­gün bir asgari ücretlinin işve­rene maliyeti 31 bin lirayı, ya­ni 960 doları buluyor. 2021 ile kıyaslandığında asgari ücret­linin işverene maliyetinin do­lar bazında yüzde 67 arttığı gö­rülüyor.

İşçilik maliyetleri rakiplere göre 2-3 kat daha yüksek

Türkiye’de işçilik maliye­ti Asya’daki rakibimiz olan ül­kelere göre en az 2-3 kat daha yüksek. İhracatçının üretim için gerekli ham madde ve ya­rı mamul ihtiyacının bir kıs­mını ithal etmesi gerekiyor. Ancak ilave gümrük vergile­ri, referans fiyat ve anti dam­ping uygulamaları nedeniyle Türkiye’de ham madde ve yarı mamul dünya ortalamasının çok üzerinde bir fiyatla mal edilebiliyor. İthalata uygula­nan yüksek vergi ve koruma önlemleri, yerli ham madde ve yarı mamullerin fiyatların­da da suni artışa neden oluyor. Türkiye bugün üretim mali­yetlerinde dolar bazında As­ya’daki tedarikçilere göre çok pahalı bir konuma gelmişken kur, işçilik ve girdi maliyetle­rine paralel artmıyor. Dolayı­sıyla birçok sektör fiyat tuttu­ramadığı için müşteri ve pazar kaybediyor.”

İhracatta radi­kal çözüm yollarına gidilmesi gerektiğini belirten Dr. Çınar, “Firmalar belirli bir süreyle ihracatları oranında serbest bölge avantajlarından yararla­nabilmeli. DİR kullanılıp kul­lanılmadığına bakılmaksızın, ithal girdilerden gümrük ver­gisi ve KDV tahsili yerine doğ­rudan teminat alınması yön­temine gidilmeli. Kurumlar Vergisi ve SGK primi tahsila­tından vazgeçilmeli” dedi.