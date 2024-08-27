Alarm zilleri durdu tehlike çanları çalıyor: İhracatçı rekabet avantajını kaybetti

DIŞYÖNDER Başkanı Çınar, sorunun daha fazla derinleşmemesi için ihracat yapan tüm firmala­rın belirli bir süre serbest böl­ge avantajlarından yararlandı­rılmasını önerdi.

Enflasyonla mücadeleye odaklanan ekono­mi yönetiminin döviz kurunu kontrol altında tutmasının ih­racatçı için birçok olumsuz­luğu beraberinde getirdiğini vurgulayan Çınar, şöyle devam etti:

“Kur baskılanırken hem işçilik hem de girdi maliyetle­rinde ciddi oranlı artışlar oldu. Örneğin yemek ve yol gibi sos­yal yardımlar eklendiğinde bu­gün bir asgari ücretlinin işve­rene maliyeti 31 bin lirayı, ya­ni 960 doları buluyor. 2021 ile kıyaslandığında asgari ücret­linin işverene maliyetinin do­lar bazında yüzde 67 arttığı gö­rülüyor.

İşçilik maliyetleri rakiplere göre 2-3 kat daha yüksek

Türkiye’de işçilik maliye­ti Asya’daki rakibimiz olan ül­kelere göre en az 2-3 kat daha yüksek. İhracatçının üretim için gerekli ham madde ve ya­rı mamul ihtiyacının bir kıs­mını ithal etmesi gerekiyor. Ancak ilave gümrük vergile­ri, referans fiyat ve anti dam­ping uygulamaları nedeniyle Türkiye’de ham madde ve yarı mamul dünya ortalamasının çok üzerinde bir fiyatla mal edilebiliyor. İthalata uygula­nan yüksek vergi ve koruma önlemleri, yerli ham madde ve yarı mamullerin fiyatların­da da suni artışa neden oluyor. Türkiye bugün üretim mali­yetlerinde dolar bazında As­ya’daki tedarikçilere göre çok pahalı bir konuma gelmişken kur, işçilik ve girdi maliyetle­rine paralel artmıyor. Dolayı­sıyla birçok sektör fiyat tuttu­ramadığı için müşteri ve pazar kaybediyor.”

İhracatta radi­kal çözüm yollarına gidilmesi gerektiğini belirten Dr. Çınar, “Firmalar belirli bir süreyle ihracatları oranında serbest bölge avantajlarından yararla­nabilmeli. DİR kullanılıp kul­lanılmadığına bakılmaksızın, ithal girdilerden gümrük ver­gisi ve KDV tahsili yerine doğ­rudan teminat alınması yön­temine gidilmeli. Kurumlar Vergisi ve SGK primi tahsila­tından vazgeçilmeli” dedi.