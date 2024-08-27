Alarm zilleri durdu tehlike çanları çalıyor: İhracatçı rekabet avantajını kaybetti
Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Dr. Hakan Çınar, yüksek işçilik ve girdi maliyetleri nedeniyle rekabet avantajını kaybeden ihracatçılar için tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekti.
DIŞYÖNDER Başkanı Çınar, sorunun daha fazla derinleşmemesi için ihracat yapan tüm firmaların belirli bir süre serbest bölge avantajlarından yararlandırılmasını önerdi.
Enflasyonla mücadeleye odaklanan ekonomi yönetiminin döviz kurunu kontrol altında tutmasının ihracatçı için birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini vurgulayan Çınar, şöyle devam etti:
“Kur baskılanırken hem işçilik hem de girdi maliyetlerinde ciddi oranlı artışlar oldu. Örneğin yemek ve yol gibi sosyal yardımlar eklendiğinde bugün bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 31 bin lirayı, yani 960 doları buluyor. 2021 ile kıyaslandığında asgari ücretlinin işverene maliyetinin dolar bazında yüzde 67 arttığı görülüyor.
İşçilik maliyetleri rakiplere göre 2-3 kat daha yüksek
Türkiye’de işçilik maliyeti Asya’daki rakibimiz olan ülkelere göre en az 2-3 kat daha yüksek. İhracatçının üretim için gerekli ham madde ve yarı mamul ihtiyacının bir kısmını ithal etmesi gerekiyor. Ancak ilave gümrük vergileri, referans fiyat ve anti damping uygulamaları nedeniyle Türkiye’de ham madde ve yarı mamul dünya ortalamasının çok üzerinde bir fiyatla mal edilebiliyor. İthalata uygulanan yüksek vergi ve koruma önlemleri, yerli ham madde ve yarı mamullerin fiyatlarında da suni artışa neden oluyor. Türkiye bugün üretim maliyetlerinde dolar bazında Asya’daki tedarikçilere göre çok pahalı bir konuma gelmişken kur, işçilik ve girdi maliyetlerine paralel artmıyor. Dolayısıyla birçok sektör fiyat tutturamadığı için müşteri ve pazar kaybediyor.”
İhracatta radikal çözüm yollarına gidilmesi gerektiğini belirten Dr. Çınar, “Firmalar belirli bir süreyle ihracatları oranında serbest bölge avantajlarından yararlanabilmeli. DİR kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, ithal girdilerden gümrük vergisi ve KDV tahsili yerine doğrudan teminat alınması yöntemine gidilmeli. Kurumlar Vergisi ve SGK primi tahsilatından vazgeçilmeli” dedi.