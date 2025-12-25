Aliağa limanları Türkiye ikinciliğini korudu

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin yılın son meclis toplantısında, 2025 yılına ilişkin değerlendirmeler ile gelecek döneme yönelik hedefler ele alındı. Toplantıda oda faaliyetleri, Aliağa limanlarına ait istatistikler ve bölgenin ekonomik performansı değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa limanlarının Türkiye deniz ticaretindeki stratejik ve istikrarlı konumunu sürdürdüğünü vurguladı. Şimşek, aynı dönemde İzmir Limanı’na bin 221, Dikili Limanı’na ise 295 geminin uğrak yaptığını belirterek, Dikili Limanı’nda yüzde 68 artış yaşanırken İzmir Limanı’nda yüzde 13,58 düşüş gerçekleştiğini kaydetti.

Elleçlemede liderlik sürüyor

Yük elleçleme verilerine ilişkin bilgi veren Şimşek, 2025 yılının ilk 11 ayında Aliağa limanlarında 80 milyon 573 bin 424 ton net yük elleçlendiğini söyledi. Geçen yılın aynı döneminde 77 milyon 992 bin 685 ton olan elleçleme miktarının yüzde 3,31 artış gösterdiğini ifade eden Şimşek, Aliağa’nın net ton bazında liderliğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Son 20 yılda Aliağa limanlarında net ton elleçleme miktarının yaklaşık üç kat artarak 2024 yılında 85,5 milyon tona ulaştığını belirten Şimşek, pandemi sonrası dönemde ise yaklaşık yüzde 30’luk büyüme yaşandığını söyledi. Aynı dönemde 32 milyon 938 bin 440 ton yükleme gerçekleştirildiğini aktaran Şimşek, bu alanda yüzde 4,45’lik artışla Aliağa’nın Türkiye genelinde lider konumda bulunduğunu ifade etti.

Şimşek, 2025 yılının ilk 11 ayında 47 milyon 634 bin 984 ton boşaltma yapıldığını, bunun geçen yıla göre yüzde 2,53 artış anlamına geldiğini ve Aliağa’nın Türkiye genelinde en fazla boşaltma yapılan ikinci liman olduğunu kaydetti.

Konteynerde 5’inci sırada

Konteyner trafiğine de değinen Şimşek, 2025 yılının ilk 11 ayında Aliağa limanlarında 1 milyon 577 bin 208 TEU konteyner elleçlendiğini belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,43’lük düşüş yaşanmasına rağmen Aliağa’nın Türkiye genelinde 5’inci sıradaki yerini koruduğunu söyledi. Toplam groston bazında ise 106 milyon 234 bin 292 ton elleçleme yapıldığını ve Aliağa’nın bu alanda da Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

İhracatta hedef 22 milyar dolar

Gümrük verilerini de değerlendiren Şimşek, Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde ihracat hacmi bakımından ikinci en büyük gümrük noktası olma konumunu sürdürdüğünü belirtti. Aliağa’nın 2020 yılında 12,6 milyar dolar olan ihracat hacminin, 2025 yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Şimşek, bunun beş yılda yaklaşık yüzde 74’lük bir büyümeye karşılık geldiğini söyledi.

2024 verilerine göre Aliağa limanlarında 34,2 milyon ton ihracat ve 51,2 milyon ton ithalat gerçekleştirildiğini aktaran Şimşek, bu tablonun Aliağa’nın ham maddeyi işleyerek katma değerli ürüne dönüştüren güçlü bir endüstriyel yapıya sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Şimşek, Aliağa’nın Türkiye’nin toplam ihracatından yaklaşık yüzde 8 pay aldığını belirterek, 2025 yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolarlık ihracatla bu oranın yüzde 8,2’ye ulaşmasının beklendiğini, ithalattaki payın ise yüzde 3,8 seviyesinde öngörüldüğünü söyledi. Bu verilerin Aliağa’nın dış ticaret fazlası veren ve Türkiye ekonomisine pozitif katkı sağlayan önemli bir ihracat merkezi olduğunu gösterdiğini kaydetti.