Alman firma, 7-10 yıllık terminde alüminyum levha satın alacak

Türkiye, 2022 yılı verilerine göre tüm dünyaya 254,17 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Ekonomik açıdan ülkemizin en önemli partnerlerinden biri olan Almanya, 21,14 milyar dolar ile Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke konumunda. Türkiye’nin Almanya’ya ihracatında alüminyum ve alüminyumdan eşyalar 1,13 milyar dolar paya sahip. Almanya pazarı, bu ürün grubunda önemli bir potansiyele sahip.

Bugün, Türkiye’nin en büyük ihracat platformu TurkishExporter’da alüminyum sanayi şirketlerini ilgilendiren önemli bir iş fırsatı yayınlandı. 30 yılı aşkın deneyimleriyle çeşitli endüstrilerde proje yöneten, ürün geliştiren ve üreten Alman firma, yılda 500.000 kg’dan fazla alüminyum levha ithal edeceklerini yazdı. Birçok önemli markayla ve Almanya, Kanada, ABD, Avusturya gibi ülkelerle uluslararası çapta çalışan firma, 7-10 yıl üretim süresi boyunca düzenli olarak alüminyum levha alımı yapacağının da altını çizdi. TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.