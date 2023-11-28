Almanya, mücevher saklama kutusu satın alacak

Avrupa Birliği ülkeleri içinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Almanya, sahip olduğu 3,8 trilyon Euro GSYH büyüklüğü açısından dünyada 4. sırada yer aldığı gibi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de en büyük ekonomi unvanına sahiptir.

Almanya’nın, Türkiye tarafından satılan birçok ürünün lokomotif pazarı konumunda olması nedeniyle, Almanya’dan Türkiye menşeli ürünlere gün geçtikçe talep daha da artmaktadır.

Bugün ise artan bu taleplere bir yenisi daha eklendi. Almanya’da faaliyet gösteren bir e-ticaret sitesi her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Alman firma bıraktığı talepte şu sözlere yer verdi: “Farklı katmanlara ve çekmecelere sahip mücevher saklama kutuları ile ilgileniyoruz.”

İlanda İstediği ürünün ayrıntılarına da yer veren ithalatçı, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor. Almanya’da faaliyet gösteren firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçının detaylarına ulaşabilirler.