Almanya’da Türk firması, Türkiye’den baskılı poşet alacak

Hem kökenleri Türkiye hem de yaşadıkları Almanya ile sıkı bağlara ve bağlantılara sahip olan gurbetçi Türkler, iki ülke arasındaki kültürel değişimin ve ticaretin bir parçasını oluşturuyorlar. 1,57 trilyon dolar ithalat rakamıyla dünyanın 3.büyük ithalatçı ülkesi olan Almanya, Türkiye’den 25,85 milyar dolarlık ithalat yapıyor.

Ülkemiz, Almanya’nın ithalatçı ülkeleri arasında 18.sırada ve en çok motorlu taşıtlar, nükleer reaktörler ve giyim eşyaları-aksesuarları ürünlerini ülkeye tedarik ediyor.

Doydukları yere gitseler de doğdukları yeri unutmayan Almanya’daki nakliye ve lojistik hizmeti sunan Türk firması, Türkiye’den üzerinde firma logosu olacak baskılı poşet ithal etmek istediklerini TurkishExporter sayfasına yazdı. Almanya – Türkiye arası, Almanya içi ve Avrupa çapında grupaj ve komple yük taşıdıklarını belirten firma, farklı basım ve poşetler için toptan alım yapacaklarını belirtti. Alım ilanına ulaşmak için ihracat uygulaması Forie’yi indirebilir, firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.