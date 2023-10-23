Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Bu hizmet sayesinde karton kutu, plastik ambalaj, kağıt hamuru, kağıt ürünleri, baskı makineleri, mürekkep ve boya gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.

Yeni müşterilerle buluşmak ve uluslararası pazarda büyümek isteyen Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, 2023 yılında güncellenmiş ithalatçı şirket adreslerine ve iletişim bilgilerine DataBank aracılığıyla kolayca erişebilirler.

Özel listeler isteyen firmalar, demo başvurusu yaparak kendilerine tahsis edilen e-ihracat destek uzmanlarıyla iletişime geçerek, hedefledikleri ülke ve GTIP / HSCODE bilgilerini paylaşabilirler.