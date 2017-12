Amerika’da açacağı Türk hamamı için malzeme talep ediyor

18 Aralık 2017

Katarlı bir müşteri, Amerika ve Kanada’da Türk hamamı açmayı planladığından bahisle ihtiyaç duyacağı her çeşit malzemenin temini konusunda düzenli olarak çalışabileceği tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sir / Madam

I’m planning to establish my Turkish Hammam business in USA / Canada and I wish

If you can provide me with all information available on all your product to establish the business from A To Z for Hammam Turkish Sauna SPA …. etc.

(Size and Price) (English language) and any useful information can help me to know more about the equipment natural and support you can provide it to me

Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/376782_turkish-hammam-sauna-spa-supplies-required-in-usa

