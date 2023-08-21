Amerika’da Türk şirketi, yapı malzemeleri üreticileri arıyor

Türk Cumhuriyetlerindeki kardeş topluluk üyeleri dahil Türk diasporasının, 20 milyon dev bir büyüklüğe ulaştığı öngörülüyor. Bu gücü hem ülke olarak hem de bu diasporanın her bir kişisi olarak yeterince kullanılamıyoruz. TurkishExporter B2B ihracat platformu, yurt dışında yaşayan Türklerden ve kardeş topluluklardan gelen her bir iş fırsatını özel olarak önceliyor ve etkileşimini artıyor.

Bugün, Houston Amerika’da bir üretim şirketi kuran ve yanı sıra bulunduğu yapı sektöründe toptancılık yapmak üzere farklı bir girişime daha imza atan diaspora Türk’ü TurkishExporter’da şöyle bir ilan yayınladı.: “ Amerika’nın en hızlı büyüyen ve ekonomisi en güçlü şehirlerinden birisi olan Houston da kurmayı planladığımız yapı malzemeleri toptan satış yerinde Türk üretim firmaları ile çalışmak istiyoruz.”

Bu firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri hemen ilan detayına erişebilirler. Platformu daha önce kullanmamış ve yapı malzemeleri alanında üretim ve ihracat yapan şirketleri ise demo üyelik hesabı açabilirler.