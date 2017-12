Amerikalı firma metal işleme makineleriyle ilgileniyor

26 Aralık 2017

Amerika’dan irtibata geçen bir firma, lazer kesim, plazma kesim ve su jeti tezgahları için yedek parça, sac metal levha işleme makineleri ve metal yüzey işleme makineleri konularında Türkiye’den tedarikçi firmalar aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Looking for Turkish supplies for the following machinery for the USA markets.

1) laser, plasma and waterjet replacement parts.

2) metal fabrication machinery

3) metal deburring & finishing machinery

Thank you,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378467_laser-plasma-and-waterjet-replacement-parts-need-in-usa

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact