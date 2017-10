Amerikalı firma paslanmaz çelik kaşık takımları ithal etmek istiyor

12 Ekim 2017

Amerika’da profesyonel endüstriyel mutfak gereçleri ve masaüstü servis ürünleri konusunda 1992 yılından beri faaliyetleri olan bir firma, Türkiye’den paslanmaz çelik kaşık, çatal, bıçak takımları ithal etmek istemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We need manufacturers for Stainless Steel cutlery fork, spoon, knife

***** Co. known as **** Established in 1992 is a manufacturer and worldwide importer of kitchenware and tableware.

From cookware to flatware, we are dedicated to providing professional chefs and restaurateurs with quality products and superb services.

Our philosophy is - We only win when our customers win.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/373237_stainless-steel-cutlery-to-be-exported-to-usa

