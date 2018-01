Amerikalı firma yapısal çelikler ithal edecek

08 Ocak 2018

Amerika’dan yazan bir çelik tüccarı, Kolombiya’ya teslim edilmek üzere listesini verdiği karbonlu çelik H ve I kiriş profilleri için fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Steel Carbon H-I Beams ordering from USA

(Steel Carbon only)

Please quote your best FOB net prices for the material related ,

file indicating delivery time, payment terms, offer validity and approx. weight and volume.(Destiny Colombia)

Separate inform the freight rates per/ton

IPE PROFILE ASTM A572 GR 50 - 12 METERS LONG



DIMENSION CANT/Kg

IPE240 25000

IPE260 25000

IPE280 25000

IPE300 25000

TOTAL 100000

HEAD PROFILE ASTM A572 GR 50 -12 METERS LONG



DIMENSION CANT/Kg

HEA140 25000

HEA160 25000

HEA200 25000

HEA240 25000

HEA260 25000

HEA300 25000

TOTAL 150000

Look forward to hearing from you.

Best regards.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380950_steel-carbon-h-i-beams-ordering-from-usa

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact