Amerikalı firma yapısal çelikler ithal edecek
Amerika’dan yazan bir çelik tüccarı, Kolombiya’ya teslim edilmek üzere listesini verdiği karbonlu çelik H ve I kiriş profilleri için fiyat teklifi talep etmektedir.
Amerika’dan yazan bir çelik tüccarı, Kolombiya’ya teslim edilmek üzere listesini verdiği karbonlu çelik H ve I kiriş profilleri için fiyat teklifi talep etmektedir.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
Steel Carbon H-I Beams ordering from USA
(Steel Carbon only)
Please quote your best FOB net prices for the material related ,
file indicating delivery time, payment terms, offer validity and approx. weight and volume.(Destiny Colombia)
Separate inform the freight rates per/ton
IPE PROFILE ASTM A572 GR 50 - 12 METERS LONG
DIMENSION CANT/Kg
IPE240 25000
IPE260 25000
IPE280 25000
IPE300 25000
TOTAL 100000
HEAD PROFILE ASTM A572 GR 50 -12 METERS LONG
DIMENSION CANT/Kg
HEA140 25000
HEA160 25000
HEA200 25000
HEA240 25000
HEA260 25000
HEA300 25000
TOTAL 150000
Look forward to hearing from you.
Best regards.
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380950_steel-carbon-h-i-beams-ordering-from-usa
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