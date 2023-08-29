Amerikalı helal gıdacı, yaprak ve közlenmiş patlıcan istiyor

Birçok önemli Türk gıda markasını kapsayan geniş bir marka yelpazesini Amerika'da temsil eden ve gıda dış ticareti konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan firma, yeni firmalar ve markalar ile tanışmak amacıyla TurkishExporter'a ilan bıraktı.

Amerika’da yerleşik bu gıda ithalat ve ihracat firmasının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez indirecek firmalar kendileri sağlanan 10 kredi bu talebi görebiliyor.