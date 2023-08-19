Amerikalı ithalatçı, Devrek bastonu ithal edecek

Daha çok endüstriyel ürünler ihracatına yönelmiş olan firmaların tercih ettiği Türk b2b platformu TurkishExporter’da bu kez de ülkemizin el emeği, göz nuru ürünlerinden olan Devrek bastonuna bir talip çıktı.

Bu alıcı ile temas kurmak isteyen Devrek bastonu üreticileri, TurkishExporter’ın global markası Forie’de basic demo hesabı açarak Amerikalı alıcının iletişim bilgilerine ücretsiz olarak erişebilecek.

Forie’de, ücretsiz erişim hakkı için tek koşul ilgili firmanın bu alanda üretici veya satıcı olduğunu gösterir bir belge sunması ve mobil uygulamayı indirmiş olması yeterli bulunuyor. İlan özeti şu adresten görülebiliyor.

İlan özeti için tıklayınız.

Devrek bastonunun ünü nereden geliyor?

Zonguldak Valiliği sitesine göre: Devrek bastonu ile ilgili en eski yazılı belge 1892 tarihli Kastamonu Salnamesinde bulunmaktadır. Bu tarihi belgede Devrek ve çevresinde yapılan elişi sandık ve benzeri ürünlerin yanında kızılcık dalından yapılan ‘‘baston’’dan da övgü ile bahsedilmektedir. Ahşap sanatında kendini geliştirmiş olan Devrekli zanaatkâr ve ustalar Osmanlı sarayının marangozhanesinde görev yapmışlardır.

Bastonun ana malzemesi olan ağaç ormanlık bir bitki örtüsüne sahip olan Batı Karadeniz Bölgesi’nde bol olarak bulunmaktadır. Bitinya ve Paflagonya arasında kalan Batı Karadeniz Bölgesi antik çağda köknar, meşe ve kayın ormanlarıyla ünlüdür. Devrek ormanlarının vazgeçilmez ağacı olan köknar, meşe, kayın, çam ve selvi kutsal Hitit metinlerinde de yer almaktadır.

Klasik Devrek Bastonu, tamamen el sanatı ürünüdür. Gövdesi kızılcık, sapı ceviz ağacı olup, genellikle gövdesinde başları sap kısmına doğru dolanmış iki yılan motifi bulunmaktadır.

Günümüzde değişik biçim ve malzemeden yapılmış saplar ve gövdesinde boya, gümüş, sedef, bakır işlemeli motifler bulunan bastonlar yapılmaktadır. Devrek bastonunu diğer bastonlardan ayıran en önemli özellik, baston ile baston sapının farklı malzemelerden yapılmasıdır. Devrek bastonlarının ucuna manda boynuzu takılır. Devrek bastonunda yılan, kartalbaşı, keçi ayağı, baklava dilimi sembolleri bulunmaktadır.